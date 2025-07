Mercato : Après Yamal, le PSG tente une autre folie à 250M€

S’il n’a pas pu convaincre le Barça pour son prodige Lamine Yamal, le PSG pense pouvoir faire craquer un autre grand club européen avec un gros chèque de 250 millions d’euros durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG veut se venger de Chelsea

Vainqueur du Trophée des Champions, de la Coupe de France et de la Champions League et Champion de France, le Paris Saint-Germain espérait clôturer sa fabuleuse saison 2024-2025 par un sacre en Coupe du Monde des Clubs. Mais Chelsea a totalement gâché les plans des Rouge et Bleu en humiliant les hommes de Luis Enrique (0-3), dimanche soir, en finale de la compétition organisée par la FIFA.

En totale perdition, le PSG a assisté sans réaction à la démonstration des Blues avec un Cole Palmer des grands soirs. Auteur d’un doublé en moins de dix minutes, l’attaquant de 23 ans a illuminé de toute sa classe cette rencontre. Subjugué par le talent et la performance de l’international anglais, le Paris SG aimerait le recruter pour renforcer son secteur offensif dès cet été.

Le PSG prépare 250 ME pour Cole Palmer https://t.co/uNqA3GjfOs — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2025

D’ailleurs, le média Fichajes croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à offrir une enveloppe de 250 millions d’euros au club londonien pour récupérer le natif de Manchester. Mais l’opération s’annonce très compliquée pour le Paris Saint-Germain.

Todd Boehly rembarre déjà le PSG pour Cole Palmer

Si Chelsea venait à accepter la proposition du PSG, Cole Palmer deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire devant Neymar et son transfert du Barça au PSG pour 222 millions d’euros à l’été 2017. Cependant, les chances de voir cette transaction se réaliser sont carrément nulles, puisque le président du club anglais, Todd Boehly, ne serait même pas disposé à s’asseoir autour d’une table pour évoquer un éventuel transfert de Palmer.

Fort de sa puissance financière, l’ancien club de Didier Drogba compte bien garder son joyau britannique et espère bâtir l’avenir autour de lui. Pour rappel, Cole Palmer est lié à Stamford Bridge jusqu’en juin 2033. Le PSG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.