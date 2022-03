OM Mercato : Un nouveau sponsor annoncé pour Marseille

Publié par Ange A. le 12 mars 2022 à 09:42

Le contrat d’Uber Eats, son principal sponsor maillot, arrivant à échéance, l’ OM pourrait signer un accord avec un partenaire anglais.

Bientôt la fin entre Marseille et Uber Eats ?

Le doute plane désormais sur la continuité du partenariat entre l’Olympique de Marseille et Uber Eats. Le club phocéen et la plateforme de livraison de repas avaient conclu un accord de trois ans en 2019. Un montant annuel de 5 millions d’euros avait été évoqué dans le cadre de ce contrat. Dans sa dernière édition, L’Équipe jette un froid sur la présence du principal sponsor maillot sur les tuniques de l’ OM pour la saison 2022/2023. Le quotidien sportif assure que les négociations concernant la prolongation de leur partenariat s’avèrent plus délicates que prévu. Celles-ci seraient notamment plombées par l’immixtion d’un nouveau prétendant.

L’ OM sponsorisé par des Anglais ?

Le journal national révèle que Cazoo s’intéresse à l’Olympique de Marseille. Basée à Londres, l’entreprise est spécialisée dans la fourniture de pièces automobiles. Fondée en 2018, cette société est déjà présente en Premier League avec ses contrats avec Everton et Aston Villa. Le fournisseur de pièces automobiles est le principal sponsor maillot des Toffees et des Villans depuis la saison 2020/2021. L’entreprise londonienne fera son entrée en Liga la saison prochaine. Cazoo sera en effet le partenaire principal et le sponsor maillot du FC Valence. Un contrat à hauteur de 4 millions annuels est évoqué avec le club espagnol. Après la Premier League et La Liga, il reste maintenant à savoir si la société anglaise fera aussi son entrée en Ligue 1 la saison prochaine à travers un partenariat avec l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre…