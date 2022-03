LOSC-Chelsea : Le coach des Blues confiant pour la qualification

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 14:46

Avant le match LOSC-Chelsea, mercredi à 21h, Thomas Tuchel s’est montré confiant, malgré les sanctions et restrictions imposées à son équipe.

LOSC-Chelsea : Tuchel, « nous serons compétitifs et nous nous battrons pour gagner »

Lors de son passage en conférence de presse, ce mardi, Thomas Tuchel a été interrogé sur les contraintes de déplacement de Chelsea pour le match contre le LOSC, au stade Pierre-Mauroy. Un voyage pour lequel le budget du club de Premier League a été limité à 24 000 € en raison des sanctions contre Roman Abramovitch, le propriétaire russe des Blues. Ce dernier est traqué financièrement pour sa proximité avec Vladimir Poutine, le président de la Russie, instigateur de la guerre en Ukraine depuis le 24 février.

Le manager général de Chelsea est en effet resté serein et a donné des assurances sur l’issue du match contre les Dogues. « Il y a des restrictions que nous devons traiter […], mais tant que nous sommes entre guillemets "en vie", que nous avons des maillots, nous serons compétitifs et nous nous battrons pour gagner », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Chelsea sur une série de 4 victoires

Thomas Tuchel reconnaît cependant que le contexte actuel de Chelsea est bien différent de celui du match aller. « Maintenant nous devons nous serrer les coudes, donner nos opinions, et ensuite nous devons trouver des solutions. Il y a des sujets dont nous ne discutions pas habituellement, mais maintenant nous le faisons », a-t-il souligné.

Il faut remarquer que les joueurs de Chelsea ne semblent pas du tout touchés sur le plan sportif par les sanctions économiques et autres restrictions du gouvernement britannique. Thomas Tuchel et son équipe ont gagné leurs 4 derniers matches, soit 3 en Premier League et 1 en FA Cup, depuis que Roman Abramovitch et son club sont dans le collimateur des autorités britanniques.