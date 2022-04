PSG Mercato : L'énorme coup de froid de Pochettino sur son futur

Publié par Ange A. le 04 avril 2022 à 09:35

Comme Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino s’est livré sur son avenir après le carton du PSG dimanche contre Lorient (5-1).

Pochettino jette un froid sur son futur à Paris

Humilié sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0) lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain s’est rattrapé ce dimanche. Le PSG a étrillé le FC Lorient au Parc des Princes (5-1). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a fait une nouvelle mise au point sur son avenir après la rencontre. L’attaquant de 23 ans a ouvert la porte à une prolongation avec Paris. Comme son protégé, Mauricio Pochettino s’est également livré sur son futur à l’issue de la rencontre. À l’inverse, le technicien argentin semble ouvrir la porte à un départ.

« Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club. Il me reste un an de contrat, mais c’est important d’analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, on respectera aussi la décision prise par le club pour le futur. Il se passera ce qu’il se passera », a indiqué l’Argentin au micro de Prime Video.

Quel sort pour Pochettino cet été ?

Avec la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Mauricio Pochettino se retrouve en sursis. Outre cette nouvelle déconvenue sur la scène européenne, le technicien argentin n’est pas allé au-delà des huitièmes de finale de la Coupe de France. Des contreperformances qui devraient peser lourd sur son futur. Lequel pourrait s’écrire loin de Paris dès cet été, à un an de l’expiration de son contrat. Le nom de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, revient avec insistance pour le remplacer.

Annoncé sur le départ au PSG, le nom de Mauricio Pochettino est associé à Manchester United. Seulement, cette piste s’éloigne également pour l’ancien coach des Spurs. Actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag serait le favori pour succéder à Ralf Rangnick à Old Trafford. Autant dire que le flou entoure toujours l’avenir de l’actuel coach parisien.