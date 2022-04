OM Mercato : Nouvelle révélation fracassante sur la vente du club

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2022 à 15:18

OM Mercato : Après Thibaud Vézirian, qui annonce l’imminence de la vente de l’Olympique de Marseille depuis un an, un autre journaliste a évoqué le sujet.

OM Mercato : McCourt réfléchit sur son avenir à Marseille

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016 contre un chèque de 45 millions d’euros, Frank McCourt n’a toujours pas encore soulevé le moindre trophée malgré des dizaines de millions d’euros investis. Et depuis bientôt deux ans maintenant, plusieurs rumeurs circulent sur le rachat du club phocéen. Et si le milliardaire américain de 68 ans a jusque là nié vouloir passer la main à un autre investisseur, le journaliste Mathieu Grégoire précise toutefois que ce dernier pourrait se lasser de continuer à perdre de l’argent sans aucun succès en retour.

« Quel avenir pour McCourt entre les pertes, les déficits et les futurs transferts à payer ? La question de McCourt, c’est un peu la question à plusieurs centaines de millions d’euros. Que va devenir McCourt ? Il faut savoir qu’il faut absolument que Pablo Longoria et les dirigeants actuels de l’OM arrivent à réinstaurer un cercle vertueux en vendant des joueurs, en coupant dans la masse salariale et en faisant attention aux dépenses tout en ayant des résultats sportifs parce qu’il est fort probable que Frank McCourt commence à se lasser de devoir réinjecter chaque année des dizaines de millions d’euros et donc d’arriver à ses sommes colossales », a expliqué le journaliste du quotidien L’Équipe, qui pense donc que Frank McCourt pourrait à long terme envisager la vente de l’OM, lors d’un Live réalisé en marge du match contre le PAOK et diffusé sur les réseaux sociaux.

OM Mercato : « On attendrait le bon acheteur à moyen terme »

En effet, Mathieu Grégoire assure que Frank McCourt pourrait être en train d’attendre la bonne offre et le repreneur idéal pour vendre l’Olympique de Marseille qu’il a racheté entre les mains de Margarita Louis-Dreyfus. « Soit, il peut se lasser et dire qu’il s’en va, soit l’OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et McCourt est moins dans l’urgence pour trouver un bel acheteur qui achète le club au prix fort. On est plutôt là dedans, on attendrait le bon acheteur à moyen terme », a indiqué le journaliste sportif. Concernant le rachat de l’OM par un riche prince saoudien, Mathieu Grégoire a ironisé sur le sujet en lançant : « Ils arrivent quand les Saoudiens ? Ils sont sur le tarmac de Marignane. Ils arrivent. Petits fours. L’OM est racheté. »