Vente OM : Le deal secret de Frank McCourt dévoilé

Publié par Timothée Jean le 24 décembre 2021 à 15:57

La Vente OM bientôt officialisée ? La prolongation du contrat entre l’Olympique de Marseille et Puma serait en réalité un premier pas dans ce sens.

Vente OM : Le contrat avec Puma facilité par les Saoudiens ?

L’Olympique de Marseille n'a jamais été aussi proche d'avoir un nouveau propriétaire. Détenu par le milliardaire Frank McCourt depuis octobre 2016, le club phocéen pourrait passer sous le pavillon saoudien. D’autant plus que les dignitaires d’Arabie Saoudite ambitionnent de racheter le club phocéen afin d’étendre un peu plus leur empire en Europe et concurrencer leur voisin qatari, actuel propriétaire du PSG.

D’ailleurs, la Vente OM prend de l’ampleur avec la nouvelle sortie de Thibaud Vézirian. Dans une vidéo publiée sur compte Youtube, le journaliste assure qu’il y a bien eu des réunions décisives entre le Fonds d’Investissement saoudien (PIF) et le clan McCourt. Si le milliardaire américain se montrait intransigeant sur ce dossier, il aurait finalement lâché du lest pour la cession de son club. Les négociations entre les deux parties se sont donc intensifiées. Et si la vente de l’Olympique de Marseille n’est pas encore effective, c’est tout comme.

Comme l’indique le principal instigateur de la Vente OM, l’affaire serait déjà « conclue » entre les différentes parties. Ce qui aurait même déclenché la prolongation de contrat de Puma. Car selon lui, le renouvellement du bail avec l’équipementier allemand était toujours simplement « impossible » pour l’ Olympique de Marseille sans l’apport des Saoudiens. « Deuxième club Puma derrière City. Cela n'a aucune réalité par rapport à un OM qui joue l'Europa League Conférence. Cela devient une réalité parce que l'OM (…) a été racheté et voilà », a déclaré Thibaud Vézirian.

Le rachat de l’ OM bientôt officialisé ?

Pour beaucoup, cette énième sortie du confrère sur la Vente OM n’est rien d’autre qu’une simple rumeur sans fondement. Néanmoins, le journaliste assure détenir des « preuves » de la future cession de l’ Olympique de Marseille. « Des documents écrits » qu’il n’a toujours pas encore divulguées. Il est persuadé que « l’OM est vendu » depuis plusieurs mois et que l’officialisation du rachat du club phocéen devrait tomber dans les semaines à venir. Si cette information longtemps contestée se concrétise, le club marseillais passerait alors dans une autre dimension avec les arrivées de Saoudiens.