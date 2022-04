LOSC Mercato : Les Dogues officialisent une grosse signature !

Publié par Jules le 14 avril 2022 à 15:20

LOSC Mercato : Tandis que Lille s'est replacé dans la course à l'Europe, les Dogues viennent d'officialiser une grosse signature pour la saison prochaine.

LOSC Mercato : C'est officiel, Lille change de sponsor maillot

Avant d'affronter le RC Lens pour un derby qui s'annonce relevé, les Lillois annoncent une nouvelle signature. Le LOSC, qui affichait jusqu'à maintenant la marque Boulanger en tant que sponsor maillot principal, va changer de partenaire principal dès la saison prochaine. En effet, le club annonce dans un communiqué que les Dogues viennent de signer un nouveau contrat avec Cazoo, qui s'installera donc au centre du maillot lillois à compter de la saison prochaine. D'après le communiqué, ce partenariat sera donc effectif dès le 1er juillet 2022 et s'appliquera à toutes les équipes du club.

Olivier Létang, président du LOSC, s'est félicité de cet accord passé avec une marque en plein essor en France et en Europe. Il déclare : "Nous sommes ravis de nous associer à Cazoo la saison prochaine. La marque dispose déjà d’excellents partenariats sportifs en Premier League notamment, et se trouve en pleine croissance en Europe. Nous sommes heureux que le LOSC s’inscrive dans le plan de développement de ses dirigeants." Une affaire qui semble satisfaire tout le monde.

C'est terminé entre le LOSC et Boulanger

De nombreux supporters lillois se sont réjouis de l'annonce sur les réseaux sociaux, pas seulement concernant un nouvel accord, mais davantage sur la fin du contrat liant les Dogues avec la marque Boulanger. Ces mêmes supporters s'étaient plaints de ce sponsor, notamment à cause du colori et de la taille du logo apposé sur le maillot du LOSC. Visiblement, le logo orange de Boulanger sur le maillot blanc et doré des lillois n'avait pas beaucoup plu aux supporters qui se sont réjouis du départ de leur ancien sponsor maillot.

Cazoo, qui a l'habitude de sponsoriser des maillots anglais, pourrait bien ravir les supporters du LOSC. En effet, lorsque l'on regarde les maillots où figure le nom de la marque, on relève un certain souci d'esthétique, notamment avec le maillot d'Aston Villa, où les équipes de communication de la marque ont fait attention à utiliser la même couleur que celle présente sur le logo bicolore du club. Une bonne nouvelle en vue pour des supporters lillois, qui, a défaut d'avoir des maillots épurés, ne veulent pas pour autant être des hommes-sandwichs.