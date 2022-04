PSG Mercato : C’est terminé pour Mbappé, l’indice final tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2022 à 17:50

PSG Mercato : Kylian Mbappé va-t-il prolonger avec le Paris SG ou rejoindre le Real Madrid cet été ? La presse espagnole a sorti l’indice qui confirme tout.

Le PSG signe un nouveau gros partenariat

Si les résultats ne suivent pas forcément en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain poursuit son développement sur le plan international. Ce jeudi, le club de la capitale a notamment annoncé son nouveau partenariat avec GOAT. La plateforme en ligne lifestyle, qui remplacera la Qatar National Bank devrait verser aux Rouge et Bleu un plus de 50 millions d'euros sur trois ans pour apparaître sur la manche du maillot du PSG.

« Nous sommes ravis d'accueillir GOAT au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Grâce à ce partenariat, GOAT rejoint la liste resserrée des partenaires du club présents sur nos maillots emblématiques. GOAT est le partenaire idéal pour le club. Il renforce notre position d'icône du sport et du style auprès des supporters dans le monde entier. Ensemble, nous allons développer des expériences passionnantes et créatives pour séduire les fans où qu'ils soient », a écrit l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué officiel. Mais le vice-champion de France en titre a créé une vive polémique concernant l’avenir de Kylian Mbappé avec la présentation de son nouveau partenaire commercial.

PSG Mercato : Kylian Mbappé ignoré pour l’annonce de GOAT

En annonçant ce matin la signature de son nouveau partenariat avec la marque GOAT, le Paris Saint-Germain a affiché sur ses réseaux sociaux une photo de présentation qui fait la part belle à Lionel Messi, Neymar Jr, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi, mais sans Kylian Mbappé. Un signe du prochain départ de l’international français de 23 ans selon les médias espagnols. En effet, selon la célèbre émission El Chiringuito, le PSG se serait désormais résolu dans ce dossier et voit dans ce geste, un signe épatant de la prochaine arrivée de Mbappé au Real Madrid.

« Le PSG a annoncé un accord de sponsoring avec la marque ‘GOAT’, Messi et Neymar comme visage principal… ET SANS MBAPPÉ ! », a indiqué le média ibérique. De son côté, le site spécialisé Bernabeu Digital assure que « le geste du PSG » met fin au suspense et « confirme pratiquement la signature de Mbappé au Real Madrid. » Il faut également noter que le capitaine Marquinhos était lui aussi absent sur cette photo de présentation du partenariat avec GOAT.