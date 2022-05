Montpellier HSC Mercato : Le MHSC boucle une signature en défense !

Publié par Jules le 03 mai 2022 à 18:26

Montpellier HSC Mercato : Alors que la saison du MHSC est presque terminée, le club œuvre pour pérenniser le futur du club en bouclant une belle signature.

Montpellier HSC Mercato : Un jeune espoir signe au MHSC

Après un début de saison canon, le MHSC a finalement réalisé une saison assez moyenne. Pointant à la 13e place de Ligue 1, bien loin d'une place européenne fantasmée par les supporters montpelliérains en début de saison, le club est rapidement rentré dans le rang. Néanmoins, plusieurs joueurs ont pu exploser cette saison, à l'image d'Elye Wahi, ce qui a confirmé les intentions de Montpellier de s'appuyer sur ses jeunes joueurs pour les saisons prochaines.

C'est en tout cas la ligne que semble vouloir emprunté le MHSC avec la signature du premier contrat professionnel d'Enzo Tchato du côté de la Paillade. En effet, comme l'annonce le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte, toujours bien informé sur l'actualité du Montpellier HSC, le club aurait d'ores et déjà proposé un contrat à l'international U20 du Cameroun (2 sélections). Une bonne nouvelle pour le futur du club.

Montpellier HSC Mercato : Enzo Tchato, un gros espoir du MHSC

Le jeune défenseur de 19 ans a pu connaître, cette saison, ses premières minutes en Ligue 1 avec son club formateur. Rentré en toute fin de match contre Brest lors de la 30e journée, il pourrait bien prendre de plus en plus de place au sein de l'effectif de Dall'Oglio dans les années à venir s'il venait à signer son premier contrat professionnel avec le MHSC. D'après Bertrand Queneutte, Enzo Tchato s'est vu proposer un contrat d'un an avec deux années supplémentaires en option.

Pour le moment, le joueur n'a toujours pas paraphé le contrat avec le MHSC mais les choses iraient dans le bon sens pour un accord entre le joueur de 19 ans et son club formateur. Une bonne nouvelle donc pour les supporters montpelliérains qui pourraient donc découvrir un peu plus le talent du défenseur franco-camerounais, tandis que des cadres comme Téji Savanier, sont de plus en plus courtisés.