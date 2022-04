OGC Nice Mercato : MHSC, Galtier se lance sur une star de Ligue 1

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 14:56

OGC Nice Mercato : Très ambitieux l'été dernier en termes de signatures, le Gym se serait lancé aux trousses d'un cadre du Montpellier HSC.

OGC Nice Mercato : Téji Savanier visé par les Aiglons

Toujours en course pour l’Europe et la Ligue des Champions, malgré des résultats en dents de scie ces derniers mois, l’ OGC Nice envisagerait déjà son prochain mercato estival en ciblant l’une des plus grosses sensations de notre championnat. Déjà très actif l’été dernier avec les venues entre autres de Justin Kluivert, Mario Lemina ou encore Andy Delort, le club azuréen aurait désormais des vues du côté du Montpellier HSC pour renforcer son entrejeu.

Comme le révèle RMC Sport ce vendredi, le Gym souhaiterait recruter le milieu Téji Savanier cet été. Après Andy Delort, recruté au MHSC lors du dernier mercato estival, les Aiglons rêveraient de frapper un nouveau coup chez les Héraultais, en enrôlant cette fois-ci leur capitaine. En fin de contrat en 2023 à Montpellier, le joueur de 30 ans serait très apprécié par Christophe Galtier qui aimerait profiter de la situation contractuelle de l’international olympique pour le signer à bas coût cet été.

Néanmoins, comme le rappelle le média sportif, les dirigeants montpelliérains ne comptent pas lâcher leur capitaine de sitôt et seraient même dans l’optique de le prolonger pour quelques saisons supplémentaires. Téji Savanier serait ainsi en discussion avec son board pour étendre son contrat depuis plusieurs semaines, mais la situation serait à l’heure actuelle au point mort. Un autre club de Ligue 1 aurait également fait une approche concrète, sans que son identité ne soit dévoilée.

Christophe Galtier botte en touche sur Savanier

En conférence de presse, l’entraîneur de l’ OGC Nice a démenti tout contact de sa part avec Téji Savanier ces derniers temps. Assez remonté, Christophe Galtier a notamment évoqué un récent entretien avec Laurent Nicolin concernant ce dossier. " C’est faux ! Archi faux ! Faux et archi faux ! Et je l’ai confirmé à Laurent Nicollin, ce que vous me dites. On n’est pas du tout dans le même contexte (que pour Andy Delort), pas du tout dans le même timing. Donc je le répète : c’est faux et archi faux, je n’ai pas appelé Téji Savanier, et personne ne l’a appelé pour moi. Je l’ai dit à Laurent Nicollin il y a quelques jours.

Avant d'ajouter : Concernant le futur, évidemment que le club travaille sur l’effectif de la saison prochaine, en sachant qu’il sera sûrement différent s’il y a compétition européenne ou pas, mais en aucun cas je n’ai eu de réunion sur l’effectif pour la saison prochaine. J’ai même demandé à Julien (Fournier) de pouvoir rester concentré sur cette fin de saison. Evidemment que le club travaille, c’est normal, mais en aucun cas on m’a demandé d’échanger avec des joueurs. (…) Je ne cherche rien, le club travaille, mais moi je ne souhaite pas être là-dedans ", a déclaré l’ancien coach de l’ ASSE.