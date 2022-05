OL Mercato : Deux signatures sur coup à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 21:00

OL Mercato : En attendant de nouveaux joueurs à Lyon, l’Olympique Lyonnais a registré deux signatures en interne, ce lundi 30 mai.

OL Mercato : Noam Bonnet passe pro, Abdoulaye Ndiaye prolonge

Avant d’attaquer le dossier des transferts pendant le Mercato estival, dont l’ouverture officielle est prévue le 10 juin, l’ OL a officialisé deux signatures en interne. « L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de Noam Bonnet jusqu'en juin 2023. Le club informe également de la prolongation de son défenseur sénégalais, international U20, Abdoulaye Ndiaye pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025 », a communiqué le club rhodanien sur son site internet. Noam Bonnet était dans le groupe professionnel de l’ OL lors de la réception de l’Olympique de Marseille (14e journée de Ligue 1), le 1er février 2022, mais il était resté sur le banc de touche. Le milieu de terrain de 20 ans, arrivé à l’académie des Gones en U12, était détenteur d’un contrat stagiaire qui expirait e 30 juin 2022.

Quant à Abdoulaye Ndiaye, il a intégré l’équipe des U19 Lyonnais en octobre 2020, en provenance de Sacré-Coeur de Dakar (Sénégal), un club formateur partenaire de l’ OL. Il avait signé un premier contrat professionnel de trois ans qui était encore valide jusqu’en juin 2023, mais grâce à ses prestations satisfaisantes avec la réserve (13 matches de National 2 cette saison), il est récompensé par une prolongation de 2 ans supplémentaires.

Mohamed El Arouch et Kayne Bonnevie ont été les premiers

Avant Noam Bonnet et Abdoulaye Ndiaye, l’ OL avait signé deux autres jeunes joueurs de sa réserve, dans ce même mois de mai. Le milieu de terrain Mohamed El Arouch (18 ans) et le club se sont engagés pour un nouveau bail d’une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2025, alors que leur contrat initial allait jusqu’à fin juin 2024. L’Olympique Lyonnais avait également conclu une prolongation du contrat avec Kayne Bonnevie (21 ans). Les deux parties ont paraphé un contrat de deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024, alors le gardien de but devrait être en fin de contrat en juin 2022.

Contrairement à Mohamed El Arouch et Kayne Bonnevie, qui n’ont jamais joué en Ligue 1, Maxence Caqueret (22 ans) est désormais un joueur important dans son club formateur. Après deux saisons consécutives réussi sur le plan individuel, le milieu de terrain a logiquement décroché un nouveau contrat de trois saisons supplémentaires, qui le lie à l’ OL jusqu’au 30 juin 2026.