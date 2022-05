OL Mercato : C'est fait, Lyon boucle une précieuse signature !

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 16:30

OL Mercato : Les signatures s’enchainent à l’Olympique Lyonnais. Après Wendie Renard et Mohamed El Arouche, un gardien de but a signé, ce mercredi.

OL Mercato : Le contrat de Kayne Bonnevie prolongé de 2 ans

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, l’ OL se montre très actif. La direction du club est passée à l’offensive en validant des signatures en interne. Lundi, Wendie Renard (capitaine des Lyonnaises) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Mardi, l’Olympique Lyonnais a offert un premier contrat professionnel à Mohamed El Arouch (milieu de terrain de 18 ans). Ce mercredi, le club rhodanien a signé un nouveau bail avec Kayne Bonnevie, l’une de ses pépites formées à Lyon depuis 2016. « L’ OL informe de la prolongation du contrat de son gardien de but Kayne Bonnevie pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 », ont appris les Gones. Le natif d'Écully avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, en avril 2021, pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2022. Ce premier contrat était assorti d'une option de deux ans supplémentaires.

Kayne Bonnevie vers un prêt la saison prochaine

Kayne Bonnevie (19 ans) a fait plusieurs apparitions dans le groupe professionnel, tant en Ligue 1 qu’en Ligue Europa lors de l'exercice actuel. Cependant, il n'a jamais joué un seul match avec l'équipe de Peter Bosz. D'ailleurs, il est fort probable qu'il soit prêté dans un club où il bénéficiera de plus de temps de jeu la saison prochaine. La tendance est évoquée dans les médias, depuis l'annonce du retour de Rémy Riou (34 ans) à l’ OL. Gardien de but très prometteur de la réserve lyonnaise, Kayne Bonnevie est en effet barré chez les pros par l'intouchable Anthony Lopes (31 ans, le N°1) et Julian Pollersbeck (27 ans, 6 apparitions en Ligue 1 cette saison).