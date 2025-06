Mercato OM : Un joli pactole arrive grâce au Qatar !

L’OM pourrait encaisser un très joli chèque pour donner un coup de pouce à son mercato. Décidé à se séparer de Azzedine Ounahi, le club marseillais a une opportunité en or de réaliser une excellente opération financière à 12 millions d’euros grâce au Qatar.

Mercato OM : Ounahi, un actif en pleine valeur pour Marseille

Prêté au Panathinaïkos cette saison, Azzedine Ounahi a su redorer son blason. Auteur d’un exercice convaincant en Grèce, où il a même été élu meilleur joueur du club par les supporters, l’international marocain a retrouvé la lumière. De quoi éveiller l’intérêt de plusieurs formations européennes… mais aussi moyen-orientales.

Le milieu offensif, recruté en janvier 2023 par l’OM pour environ 10 millions d’euros, n’entre plus dans les plans du club phocéen. Dans une stratégie de dégraissage assumée, Pablo Longoria espère récupérer 12 millions d’euros sur sa vente. Et cette fois, aucun prêt ne sera accepté.

Le Qatar prêt à faire sauter la banque

Si Brighton et le Spartak Moscou ont manifesté leur intérêt, c’est un club qatari, dont l’identité n’a pas encore filtré, qui pourrait bien rafler la mise. Dotée de ressources financières bien supérieures à celles du Panathinaïkos, également intéressé, la formation du Golfe semble en position de répondre favorablement aux exigences marseillaises. Azzedine #Ounahi has drawn interest from several clubs, including #SpartakMoscow, #Panathinaikos, and a team from Qatar



Dans un contexte où l’OM cherche à équilibrer ses comptes et préparer d’autres signatures, toute rentrée financière est la bienvenue. Après les 25 millions d’euros récupérés sur le transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan, une nouvelle vente au prix fort permettrait à Marseille d’aborder le mercato avec plus de sérénité.

Pour Longoria, le timing est idéal : Ounahi revient en grâce, sa valeur est au plus haut, et plusieurs clubs se montrent intéressés. Le président marseillais entend bien en tirer le meilleur profit. Le Qatar pourrait ainsi jouer un rôle décisif dans la suite du mercato olympien… et permettre à Marseille d’engranger un joli pactole.