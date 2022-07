Chelsea Mercato : Les Blues poussent cinq joueurs vers la sortie !

Publié par Anthony le 05 juillet 2022 à 16:38

Chelsea Mercato : Un nouveau chapitre va commencer chez les Blues. Avec l'arrivée du nouveau propriétaire, Thomas Tuchel est amené à reconstruire son équipe.

Chelsea Mercato : Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie

L'arrivée du nouveau propriétaire marque un tournant dans le club. Thomas Tuchel est chargé de reconstruire l'équipe pour viser à nouveau les sommets. Cinq joueurs sont poussés vers la sortie avant de recruter. Les Blues espèrent tirer un bénéfice de plus de 200 millions d'euros pour lancer son mercato. Rudiger et Christensen ont rejoint il y a peu l'Espagne, il reste des joueurs qui ont marqué le club durant son sacre en 2021 qui vont sûrement évoluer sous un autre maillot.

Parmi les joueurs nommés, on retrouve Timo Werner, dont les prestations n'ont pas été celles attendues avec 10 buts en Premier League en deux saisons dont seulement 4 buts la saison dernière. En attaque, un autre joueur, qui n'a pas été apprécié par le coach allemand ne va pas faire de vieux os. RomeluLukaku aurait déjà pris contact avec l'Inter Milan pour un possible retour. Hakim Ziyech devrait rejoindre l'AC Milan sous peu et Christian Pulisic devrait servir de monnaie d'échange pour la Juventus qui souhaite 100 millions d'euros pour Matthijs de Ligt. Plus étonnant, le 3e au Ballon d'Or 2021, Jorginho, est aussi poussé vers la sortie et voudrait faire son retour en Italie. Callum Hudson-Odoi et Jorginho, qui intéressent la Juventus, sont aussi candidats au départ.

Chelsea Mercato : Les Blues ont de l'ambition

Outre le recrutement de Matthijs de Ligt, le club se serait intéressé à de nombreuses stars. Très présents dans le dossier Cristiano Ronaldo, les Blues n'hésiteront pas à sauter sur l'occasion en cas d'un quelconque départ de la star portugaise. Une autre star serait dans le viseur de Chelsea même si Thomas Tuchel ne s'avère pas enthousiaste à l'idée de retrouver Neymar, bien que Thiago Silva insiste pour retrouver son équipier du Brésil. Dans le secteur défensif, Jules Koundé serait dans les papiers des Blues.