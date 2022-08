ASSE Mercato : C'est confirmé, Saint-Etienne attend 4 nouvelles recrues

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 14:06





ASSE Mercato : En conférence de presse ce jeudi, Loïc Perrin a affirmé que Saint-Etienne espérait quatre nouvelles recrues.

Alors que l'ASSE a officialisé l'arrivée de Matthieu Dreyer lors d'une conférence de presse, tenue ce jeudi, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, a avoué que le club espérait quatre nouvelles recrues avant la fin du mercato. L'ancien footballeur a affirmé que le club aimerait renforcer plusieurs postes et que la direction est en discussion avec de nombreux joueurs. De plus, le club vise en priorité l'arrivée d'un nouvel attaquant.

En effet, l'ASSE a déjà fait une offre pour un avant-centre. Abdul-Aziz Yakubu était annoncé proche du Forez, mais ce dernier a finalement décidé de refuser de rejoindre Sainté cet été. Selon l'insider portugais, Pedro Sepulveda, le joueur de Rio Ave aurait dit non à Saint-Etienne alors qu’un accord de principe avait été trouvé. Loïc Perrin a déclaré en conférence de presse que Saint-Etienne est donc à la recherche d'un autre joueur. " Pour l'attaquant, c'est un peu au point mort. On était effectivement sur ce joueur-là, mais on a aussi d'autres profils sur lesquels on est. "

ASSE Mercato : Mahdi Camara annoncé sur le départ

Mahdi Camara est courtisé par des clubs de Ligue 1 comme l'ESTAC, le Stade Brestois mais aussi Lecce en Italie. Le SB29 serait en pole position pour s'octroyer les services du joueur et tenterait d'obtenir un prêt avec une option d'achat. " Pour Camara, c'est en cours de discussion, il y a des discussions avancées. Il n'y a rien encore d'officiel mais c'est avancé. C’est possible que ça se fasse rapidement ", a déclaré le coordinateur sportif de l'ASSE.

Pour le moment, les Verts se préparent pour leur futur match face à Valenciennes et Laurent Batlles devra faire sans de nombreux joueurs. En effet, le club compte beaucoup d'absents comme Adil Aouchiche, Aïmen Moueffek " et peut-être Gabi Silva car il ne s'est pas entraîné ". Sans compter les suspensions des titulaires indiscutables suite au match contre Le Havre : Mathieu Cafaro, Etienne Green et Anthony Briançon.