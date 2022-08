ASSE Mercato : Terrible désillusion à Sainté pour un attaquant !

Publié par Thomas le 25 août 2022 à 10:06





ASSE Mercato : En passe de débarquer à l'AS Saint-Etienne, un attaquant prometteur a finalement tourné le dos au club ligérien au dernier moment.

ASSE Mercato : Aziz refuse finalement l’AS Saint-Etienne !

Véritable objectif de Laurent Batlles cet été sur le marché des transferts, la venue d’un avant-centre compétitif a une nouvelle fois connu un retournement de situation inespéré. L’AS Saint-Etienne, qui a contemplé cet été les départs de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et plus récemment Denis Bouanga, travaille d’arrache pied pour renforcer son secteur offensif mais se voit confrontée à plusieurs revers de taille. Empêtrés dans une crise sportive (toujours 0 victoire en 4 journées de Ligue 2), les Verts ont essuyé ce jeudi un revers de taille sur l’un de ses dossiers les plus chauds en attaque.

Annoncé proche du Forez ces dernières heures, l’attaquant ghanéen Abdul-Aziz Yakubu aurait rebroussé chemin au dernier moment, refusant de rejoindre l’ ASSE cet été. D’après les informations de l’insider portugais Pedro Sepulveda, le joueur de Rio Ave aurait dit non à Saint-Etienne alors qu’un accord de principe avait été trouvé entre les deux parties cette semaine. De plus, le club portugais, où il est sous contrat à 50%, n’est plus intéressé par une vente, malgré une offre autour des 2 millions d’euros avancée par Loïc Perrin et les siens. Rio Ave aurait en effet échoué sur la venue du potentiel remplaçant d’Aziz cette semaine, bloquant le départ du buteur ghanéen.

ASSE Mercato : Yoann Touzghar file à l’AC Ajaccio

Autre piste chaude des Verts sur le marché cet été, l’attaquant Yoann Touzghar ne rejoindra officiellement pas l’AS Saint-Etienne. Malgré des contacts importants ces dernières semaines noués avec le board ligérien, le joueur de 35 ans a préféré rester en Ligue 1 et s’est engagé à l’AC Ajaccio. Pisté notamment par Laurent Batlles, son ancien coach à l’ESTAC, l’avant-centre tunisien a paraphé un contrat de 2 ans chez le promu corse, où il sera mis en concurrence avec l'ancien Stéphanois, Romain Hamouma. « Yoann coche toutes les cases. Il a un profil de profondeur, de buteur, il est adroit devant le but et connaît le plus haut niveau. Il a eu une expérience récente de la Ligue 1. Notre nouvel attaquant est prêt et pourra être convoqué dès la semaine prochaine », a communiqué l’ACA sur ses réseaux sociaux.