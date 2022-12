ASSE Mercato : Saint-Etienne rassure pour le marché ambitieux fixé

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2022 à 16:31

La direction de l’ ASSE avait annoncé un mercato hivernal ambitieux avant la Coupe du monde 2022. Loïc Perrin a rassuré sur la question.

Il ne reste plus que quelques heures pour l’ouverture officielle du mercato d’hiver. L’ ASSE, qui a déjà recruté Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre comme joker, n’attend plus que le 1er janvier 2023 pour officialiser la signature de sa deuxième recrue hivernale, Dennis Appiah. Le polyvalent défenseur (latéral droit ou gauche ou encore central) du FC Nantes a déjà satisfait à la visite dans le Forez. L’AS Saint-Étienne négocie également le transfert Gautier Larsonneur, gardien de but du Stade Brestois, prêté à Valenciennes FC depuis le début de la saison. Un défenseur central devrait également rejoindre l’équipe de Laurent Batlles en janvier. En plus de sa dernière place en Ligue 2, l’ ASSE a la pire défense du championnat, avec 31 buts concédés en 17 matchs disputés.

ASSE Mercato : Le plan d'action de Saint-Etienne en marche, l'arrivée d'Appiah confirmée

Vu la situation critique des Verts, les dirigeants du club ont promis de renforcer leur équipe, afin de sortir de la zone rouge de relégation en National, pendant la deuxième moitié de la saison. Pour atteindre l’objectif maintien, un plan d’action a été arrêté et il est déjà en marche, comme l’a confirmé l’entraineur de l' ASSE. « Il y a un plan d’action qu’on a mis en place, on verra ce qu’on peut faire. Le but était de prendre un joker, on a pris Charbonnier. Des postes ont été ciblés, on aura le temps d’en parler plus tard », a-t-il confié, tout en indiquant qu’il « faudra poser la question à Loïc Perrin » pour avoir plus de détails sur le mercato d’hiver.

Et justement, la réponse du concerné est tombée. Il a confirmé l’arrivée imminente de Dennis Appiah sur le média beIN Sports. « Il va normalement arriver, si tout se passe bien. Ce ne sera pas le seul », a lâché le coordinateur sportif de l’ ASSE.