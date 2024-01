Stéphane Diarra blessé jusqu'à la fin de la saison, Olivier Dall'Oglio attendait du renfort à Saint-Étienne. Celui-ci devrait arriver dans les prochains jours.

Mercato ASSE : Les Verts misent sur Nathanaël Mbuku

Voilà une nouvelle qui va rassurer les supporters stéphanois. Alors qu'Olivier Dall'Oglio évoquait il y a une semaine de futurs renforts au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire, ses propos se transforment en réalité ce dimanche. D'après le média local EVECT, la direction de l'ASSE a bien avancé sur le dossier Nathanaël Mbuku. L'attaquant de 21 ans devrait bien être le remplaçant de Stéphane Diarra, forfait jusqu'à la fin de la saison après une rupture du ligament croisé le 6 janvier dernier.

Les négociations sont proches d'aboutir entre le FC Augsbourg, treizième de Bundesliga et l'AS Saint-Étienne. Comme pour Diarra, Mbuku devrait être prêté sans option d'achat par le club allemand. L'ailier français évoluait principalement avec la réserve cette saison, n'ayant pas encore eu l'occasion de s'exprimer en Bundesliga (un match joué). Ce transfert ressemble donc à un pari tenté par le club ligérien, même si le joueur avait flamboyé à Reims par le passé (63 matchs de Ligue 1 entre 2020 et 2022, pour 6 buts et 2 passes décisives).

Un autre renfort attendu à Saint-Étienne

Bien qu'il ne soit pas encore officiel, le recrutement de Nathanaël Mbuku n'est pas le seul à être attendu par Olivier Dall'Oglio. Un milieu excentré est également recherché par Loïc Perrin, le coordinateur sportif du club ligérien. Le but est notamment de remplacer Victor Lobry, dont le départ à Guingamp a été officialisé samedi.

Thomas Monconduit est également susceptible de quitter les Verts cet hiver. Le milieu de 32 ans ne figurait pas dans le groupe de Dall'Oglio lors du dernier match contre Laval (0-0, 13 janvier), tout comme Lobry. Le Valenciennes FC, lanterne rouge de Ligue 2, s'intéresse de près à sa situation selon L'Équipe. Olivier Dall'Oglio s'est déjà exprimé sur le sujet, affirmant à EVECT que « des joueurs peuvent être en partance » jusqu'à la fin du mercato hivernal. Après le départ officiel de Victor Lobry, les supporters s'attendent donc à la même issue pour Thomas Monconduit.