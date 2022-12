ASSE Mercato : Un joueur de Ligue 1 est arrivé à Saint-Etienne !

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 15:11

Dans une situation chaotique en championnat, l' ASSE travaille sur le prochain mercato et devrait boucler une toute nouvelle signature.

Les jours sont toujours bien sombres à l' ASSE. Pour la reprise du championnat lundi dernier, les Verts se sont une nouvelle fois inclinés 2-1 sur la pelouse d'Annecy, et possèdent désormais 7 points de retard sur le premier non relégable, à savoir Dijon. Après cette énième déconvenue, la défense de l' ASSE est fortement pointée du doigt, comme c'était déjà le cas en première partie de saison. Laurent Batlles n'est pas non plus épargné par les critiques et de nombreux supporters de l'AS Saint-Etienne remettent en cause les capacités de l'entraîneur stéphanois à empêcher l' ASSE de descendre en National la saison prochaine.

Toutefois, il reste encore un élément qui peut considérablement transformer la situation des Verts, il s'agit du mercato hivernal. En effet, cette période de transferts va démarrer dans deux jours, et l' ASSE va pouvoir renforcer son effectif pour espérer se maintenir en fin de saison. À l'approche de cette période toujours mouvementée, les dirigeants stéphanois sont tout proches de boucler une belle signature en défense.

ASSE : Denis Appiah sur le point de s'engager à Saint-Etienne

Après avoir récemment signé Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre, l' ASSE est tout proche de s'attacher les services d'un défenseur bien connu du championnat de France. En effet, déjà dans les tuyaux depuis quelques jours, la signature du défenseur nantais Dennis Appiah est en passe d'aboutir.

Annoncé à Saint-Etienne ce vendredi pour assister au match des Verts face à Caen, et passer sa visite médicale, comme l'a précisé le média Peuple Vert, Dennis Appiah serait en réalité arrivé dans le Forez depuis hier matin si l'on en croit les récentes informations de Mohamed Toubache-Ter. Il est donc fort à parier que l'actuel défenseur du FC Nantes passe sa visite médicale avec l'ASSE dans les prochaines heures. Voilà une information qui devrait redonner le sourire aux supporters des Verts.