Ligue 1 Uber Eats : Le PSG corrigé par le RC Lens 3-1 à Bollaert !

Publié par Gary SLM le 01 janvier 2023 à 23:09

C’est une défaite (3-1) sans appel que le Racing Club de Lens (RC Lens) a infligée au PSG ce 1er janvier 2023 en match de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le PSG n’a pas fait le poids face au RC Lens ce dimanche. Opposés dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Frank Haise ont recadré les débats avec le leader du championnat Ligue 1. Les joueurs Sang et Or n’ont pas perdu de temps avant d'envoyer les premiers signaux forts au Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Dès la 5e minute de temps de jeu, Przemysław Frankowski a inscrit le premier but Lensois.

3 minutes seulement après l’ouverture du score, le PSG s’est relancé dans la partie par le but du jeune Hugo Ekitike. Ce but sera d’ailleurs le seul du PSG puisque le RC Lens reprendra le jeu à son compte jusqu’à l’inscription de son deuxième but par Loïc Opaenda à la 28e minute de jeu. Même s’il avait déjà pris de l’avance sur le club de la capitale, les joueurs du RC Lens montreront plus d’envie dès l’entame de la deuxième mi-temps. Résultat, Alexis Claude Maurice inscrira le troisième et dernier but de la victoire du Racing Club de Lens.

Le RC Lens, ce beau deuxième de Ligue 1 Uber Eats

Grâce à ce succès, le RC Lens consolide sa position de deuxième au classement de Ligue 1 Uber Eats devant l’OM. Avec désormais 40 points au compteur, les Sang et Or gardent une belle distance sur le club phocéen qui affrontera Montpellier HSC demain lundi. Ce succès relance également la course au titre en Ligue 1 puisque Lens compte maintenir le rythme afin de profiter des moindres contre-performances du PSG pour arracher le titre.

La course est encore longue et le retour à la compétition de Lionel Messi va offrir plus de possibilités à Christophe Galtier, l’entraineur du Paris SG, qui vient de s’incliner pour la première fois de la saison en Ligue 1.