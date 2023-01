OM Mercato : Un deal bientôt bouclé entre Marseille et Bordeaux !

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2023 à 21:47

Dans sa volonté de réduire son effectif pour la suite de la saison, l’ OM est en passe de finaliser un transfert avec les Girondins de Bordeaux.

En attendant sa rencontre cruciale face au Stade Rennais, ce vendredi soir en Coupe de France, l’ OM peaufine sa stratégie concernant son mercato hivernal. Pour l’heure, l’Olympique de Marseille est parvenu à mettre la main sur une seule recrue. Ruslan Malinovskyi a rejoint le club phocéen en provenance de l’Atalanta Bergame. Et si de nouveaux renforts sont attendus à Marseille dans les jours à venir, les dirigeants phocéens se démènent aussi en silence pour se débarrasser de quelques joueurs.

Les noms de Bamba Dieng ou encore Pape Gueye sont notamment cités parmi les potentiels départs ces derniers jours. Mais c’est un autre joueur de l’ OM qui devrait quitter la Canebière durant ce mercato hivernal. Il est question du jeune Salim Ben Seghir qui se rapproche un peu plus de la Ligue 2.

OM Mercato : Salim Ben Seghir se rapproche de Bordeaux

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif de l’ OM, Salim Ben Seghir est annoncé depuis quelques jours vers un départ de Marseille. Et si plusieurs clubs de deuxième division ont récemment manifesté leur intérêt pour la pépite marseillaise, ce sont bien les Girondins de Bordeaux qui ont pris les devants dans ce dossier. L’Équipe assure en effet que le club bordelais serait proche de s’attacher les services de Salim Ben Seghir sous la forme d’un prêt.

La direction de l’ OM ne s’opposerait pas vraiment à ce genre de transaction, ce qui devrait permettre au jeune joueur d’engranger plus de temps de jeu en cette deuxième partie de saison et de s’aguerrir en Ligue 2. Et le jeune milieu offensif ne devrait pas être le seul à quitter l’ OM cet hiver. Toujours selon la source, le club phocéen devrait certainement prêter un autre de ses espoirs en la personne de Bilal Nadir. Son futur club n’a pas encore été précisé.