ASSE : Des absents à Dijon, Omar Daf se méfie de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 10 février 2023 à 18:55

Comme l’ ASSE, Dijon FCO compte aussi des absents pour le match de la 23e journée de Ligue 2, samedi à 15h à Geoffroy-Guichard.

À l’ ASSE, le capitaine Anthony Briançon et l’ailier Kader Bamba sont forfaits pour affronter Dijon, samedi. Lenny Pintor est quant à lui incertain. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Laurent Batlles a appris que l’attaquant a un début de grippe et était à l’écart de l’entraînement de jeudi. La bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, c'est qu'elle récupère Gaëtan Charbonnier. Souffrant du dos la semaine dernière et indisponible contre Annecy (3-2), le nouveau de l' ASSE va mieux et postule même dans le onze de départ contre Dijon.

ASSE-Dijon : Thioune absent, Rocchia incertain contre Saint-Etienne

Chez les Bourguignons, l’entraîneur a annoncé des absents également. Victime d’une grosse entorse lors de la défaite des Dijonnais contre Niort (0-1), le milieu de terrain Ousseynou Thioune est indisponible pour plusieurs semaines. Revenu en janvier après avoir soigné une blessure à cheville, Christopher Rocchia a été touché à nouveau. Il a manqué les trois derniers matchs des Rouges, tous perdus. Le défenseur latéral gauche « est toujours incertain » contre l’ ASSE.

En revanche, Omar Daf s’est réjoui d’un retour en attaque. En effet, Roger Assalé est disponible pour le déplacement à Saint-Etienne. « Roger Assalé s’est entraîné normalement et pourra postuler. On a besoin de renfort en attaque, c’est une bonne chose », a-t-il indiqué. Omar Daf peut donc compter sur l’international ivoirien (20 sélections, 3 buts) pour tenter de renouer avec la victoire sur le terrain des Verts. « Roger a de l’expérience, il sera important sur cette fin de saison. Il a eu pas mal de pépins, il a fait une bonne semaine d’entrainement », s’est rassuré le coach de Dijon.

Le technicien sénégalais n’a pas caché qu’il se méfie de l’ ASSE, malgré la situation difficile des Verts, 18es et relégables. « Saint-Etienne, c’est une équipe qui a été remaniée cet hiver, avec des joueurs expérimentés. L’équipe qu’on va affronter sera différente de celle du match aller (gagné 2-1) […]. L’ ASSE a mis énormément de moyens, un recrutement XXL pour sortir de la zone de relégation », a rappelé Omar Daf.