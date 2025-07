ASSE : Horneland avec une équipe incomplète avant Cagliari

L’ASSE avance avec une équipe incomplète, à trois jours de son dernier match amical de préparation contre Cagliari, et à dix jours du top départ de la Ligue 2.

Mercato : Ekwah porté disparu, Bouchouari, Maçon et Batubinsika à l’écart

L’ASSE va démarrer la Ligue 2 face au Stade Lavallois, le samedi 9 août à Laval. Avant le coup d’envoi du championnat, les Verts boucleront leur préparation estivale par un match amical contre Cagliari, prévu à Unipol Domus en Sardaigne. À trois jours de l’ultime test de préparation, Eirik Horneland n’a pas son équipe au complet.

Pierre Ekwah, milieu de terrain transféré définitivement de Sunderland, manque à l’appel. Il n’a pas participé à la pré-saison avec les Verts. Toujours dans l’entrejeu, Benjamin Bouchouari a longtemps soigné un mal de dos récurrent. Finalement, il reste en dehors du collectif parce qu’en instance de transfert. Annoncé vers Trabzonspor en Turquie, il intéresse aussi un club de Ligue 1 comme révélé par Foot Mercato, mardi.

Quant à Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, ils sont indésirables et écartés du groupe d’Eirik Horneland. L’AS Saint-Etienne cherche à se séparer d’eux avant la fin du mercato d’été, fixée au 1er septembre 2025. Ils ont des touches à l’étranger.

Stassin et N’Guessan en reprise individuelle

Meilleur buteur de l’équipe stéphanoise en Ligue 1, la saison dernière, Lucas Stassin est en réathlétisation à la suite de son opération à la cheville. Selon les informations d’Evect, il a travaillé en salle ce mercredi. Touché au tendon lors de la première semaine d’entrainements, Djylian N’Guessan est en reprise individuelle adaptée. Il s’est entraîné ce jour sous l’assistance du staff médical et des Kinés. Il n’a donc pas repris l’entraînement collectif.

Quant à Joshua Duffus (20 ans), il poursuit sa préparation avec le groupe de l’ASSE. Cependant, il n’a toujours pas l’autorisation administrative pour jouer en Ligue 2. Le club stéphanois attend la délivrance de son permis de travail pour officialiser sa signature. Le jeune attaquant britannique pourrait manquer la première journée du championnat, si le document administratif ne lui est pas délivré à temps.

Le groupe de l’ASSE présent à l’entraînement ce mercredi 30 juillet :

Gardiens de but : Maubleu, Larsonneur, Delacroix

Défenseurs : Bernauer, Makhloufi, Appiah, Traoré, Owusu, Dodote, Mouton, Lamba, Nadé

Milieux de terrain : Tardieu, Moueffek, Jaber, Gadegbeku

Attaquants : Old, Davitashvili, El Jamali, Boakye, Cardona, Miladinovic, N’Guessan, Duffus