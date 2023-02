OM : Le retour de Kylian Mbappé sème déjà l’angoisse à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 15:33

La présence de Kylian Mbappé pour le prochain Classico entre l’ OM et le PSG prévu dimanche prochain attise une certaine crainte à Marseille.

Il y a tout juste deux semaines, l’Olympique de Marseille éliminait le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Dans un Vélodrome en fusion, les Marseillais s’imposaient 2 buts à 1 face aux Parisiens, privés de leur principal atout offensif, Kylian Mbappé, blessé. Après ce Classico au dénouement historique, les deux équipes vont à nouveau s’affronter, cette fois-ci en championnat.

L’ OM accueillera ce dimanche le PSG dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Un match décisif dans la course au titre, puisque le club phocéen peut revenir à deux points du leader parisien en cas de succès au Vélodrome. Tous les supporters marseillais envisagent déjà cette deuxième victoire à domicile face à Paris. Mais certains observateurs de l’ OM se montrent plus réticents. C’est notamment le cas d'Eric Di Meco.

OM : Eric Di Meco se méfie de la présence de Kylian Mbappé à Marseille

Le milieu de terrain retraité, devenu consultant pour RMC Sport, s’attend à une rencontre très compliquée pour l’ OM. Car pour ce Classico acte 2, le club de la capitale pourra compter sur son fer de lance Kylian Mbappé. De retour de blessure, l’attaquant français a été décisif lors de la victoire du PSG face au LOSC (4-3). Son impact dans le jeu parisien n’a échappé à personne.

La présence de Kylain Mbappé au Vélodrome obligera nécessairement les Phocéens à jouer de manière différente par rapport au récent choc entre les deux équipes. Eric Di Meco assure alors que le retour de l’ancien Monégasque changera beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. « Je pense que ça va être beaucoup plus difficile dimanche, d’abord parce qu’il y a le retour de Mbappé. Donc, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil », a indiqué l’ancien Marseillais sur les ondes de la radio sportive.

Quoi qu’il en soit, l’ OM se retrouve « en position idéale » avant d’affronter le PSG. Au vu de ses récentes performances, le club phocéen est en pleine confiance et a toutes les armes nécessaires pour rééditer l’exploit face aux Parisiens. Le rendez-vous est pris ce dimanche au Vélodrome à partir de 20h45.