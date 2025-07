Mercato OL : Signature imminente d’un chouchou des Lyonnais

Le retour de Nicolas Tagliafico à l’OL, annoncé cette semaine, est imminent. Le défenseur a lâche un indice qui confirme la tendance.

Mercato : Nicolas Tagliafico annonce son retour à l’OL

Nicolas Tagliafico va revenir à l’OL, après avoir quitté le club en juin à l’issue de son contrat. À la suite des tractations menées avec la nouvelle direction du club rhodanien, il est tombé d’accord pour signer un nouveau contrat à Lyon, selon les informations de L’Équipe.

Le défenseur latéral gauche argentin aurait accepté de baisser son salaire pour prolonger son aventure à l’Olympique Lyonnais. À en croire le quotidien sportif, il va s’engager à nouveau pour deux saisons, jusqu’en 2027, avec une possible extension d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2028.

Taulier de l’équipe des Gones lors des trois saisons passées au club (2022-2025), Nicolas Tagliafico a marqué les esprits entre Rhône et Saône. Il a disputé 102 matchs avec les Gones, pour 9 buts et 10 passes décisives. Via des banderoles, des groupes de supporters de l’OL trouvait l’occasion de demander la prolongation de son bail.

L’international Argentin (70 sélections) a lâché un gros indice, ce jeudi 31 juillet, qui annonce son retour imminent à Lyon. En effet, il a re-tweeté une photo, sur laquelle les fans du club demandaient qu’il reste à Lyon. Une image datant de mars 2025. « Tagliafico : un guerrier que l’on souhaite rester », avait-il envoyé comme message, à la direction de l’OL, et par ricochet au champion du monde 2022.