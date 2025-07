Mercato OL : Le sort d’un Lyonnais très courtisé est scellé

L’OL n’a pas fini son dégraissage et les ventes ! Des joueurs, notamment Malick Fofana, sont potentiellement sur le départ. Ils pourraient faire l’objet d’un transfert dans les derniers instants du mercato.

Mercato : 72 M€ de vente pour l’OL cet été

L’OL a été contraint de baisser sa masse salariale cet été par la DNCG. Pour ce faire, le club a laissé filer Alexandre Lacazette, dont le salaire mensuel était estimé à 500 000 €. Les dirigeants de Lyon ont ensuite transféré Rayan Cherki, Jordan Veretout, Lucas Perri, Saïd Benrahma, Amin Sarr et Johann Lepenant, pour une recette cumulée de 72,3 M€, selon l’estimation de Transfermarkt.

Lyon attend une offre intéressante pour Malick Fofana

Cependant, le mercato estival de l’Olympique Lyonnais n’est pas refermé. Matthieu Louis-Jean a confirmé des arrivées, mais aussi d’éventuels départs. Dans le sens des ventes, il a évoqué la situation de Malick Fofana. Il confirme que ce dernier est sur le marché des transferts. « On s’est engagé sur un certain nombre de ventes. Ce n’est pas certain que ce soit Malick Fofana », a-t-il déclaré en restant flou, avant de lâcher finalement le morceau.

« Le problème avec Malick, c’est que c’est un excellent joueur, donc il est clair qu’on va être attaqué […]. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent », a lâché le Directeur technique de l’OL. La Direction du club rhodanien exigerait un montant proche de 50 M€ pour l’ailier de 20 ans.

Rappelons que Malick Fofana est très convoité et été. Il est visé par le PSG en Ligue 1 et par des top clubs européens, dont le Bayern Munich et Liverpool. Cette semaine, le journaliste Fabrizio Romano a révélé une offre d’Everton d’un montant de 36 M€, qui a été repoussée par l’OL.

Recruté contre une indemnité de 19,5 M€, l’intenational belge est évalué à 35 M€.