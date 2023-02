RC Lens Mercato : Un premier renfort estival déjà promis au RCL

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 04:16

Le RC Lens aurait déjà bouclé une première signature en vue du prochain mercato estival. Un attaquant libre de tout contrat est annoncé.

Dauphin du PSG à la trêve, le Racing Club de Lens peine à enchaîner les performances depuis quelques semaines. Les Sang et or ne pointent plus qu’à la 4e place au classement. L’équipe de Franck Haise joue d’ailleurs gros à domicile la semaine prochaine avec un derby contre le LOSC. Bien que toujours en lice pour les places européennes, le RC Lens semble déjà préparer le prochain exercice. Dans ce sens, un nouvel attaquant est annoncé à Lens l’été prochain. Les recruteurs lensois auraient déjà frappé un joli coup en Russe en vue du prochain mercato estival. Un nouvel attaquant est en effet annoncé chez les Sang et or l’été prochain.

RC Lens Mercato : Un nouvel attaquant à zéro euro annoncé cet été

La presse nigériane indique en effet qu’une pépite a tapé dans l’œil des scouts du Racing Club de Lens. Owngoal Nigeria assure en effet qu’Olakunle Olusegun sera Sang et or la saison prochaine. Âgé de 20 ans, l’attaquant nigérian évolue au FK Krasnodar en Russie. La formation russe n’a pas réussi à prolonger son bail. Depuis janvier, l’ancien international U17 nigérian est libre de s’engager avec le club de son choix. Il réalise un bel exercice avec l’actuel 7e de Premier Liga. Le natif de d’Ilorin compte 5 réalisations et 2 passes décisives en 16 matchs cette saison. Suffisant pour taper dans l’œil du RC Lens, visiblement à la recherche d’un renfort offensif.

Comme l’indique néanmoins la source, le RC Lens ne devrait officialiser la signature d’Olakunle Olusegun ultérieurement. En rejoignant les Sang et or, l’ailier gauche nigérian va évoluer pour la première fois dans un championnat du Top 5 européen. Outre la Russie, il a effectué des piges au Danemark et en Bulgarie.