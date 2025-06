Mercato OM : Une pépite italienne annoncée à Marseille

L’OM s’active sur le mercato avec le chantier défensif comme une priorité absolue. Le club phocéen semble même prêt à miser sur un talent précoce du football italien, qui se trouve dans le viseur de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Mercato OM : Giovanni Leoni, la belle surprise de Marseille

Avec 47 buts encaissés cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’une modeste 9e place au classement des défenses de Ligue 1. Un déficit criant d’efficacité derrière, lourd de conséquences dans la course à l’Europe, et qui explique en partie l’écart abyssal (19 points) avec le Paris Saint-Germain, champion de France.

Conscients de cette fragilité structurelle, les dirigeants marseillais entendent agir dès les premières heures du mercato. Les premières pistes explorées, Facundo Medina (RC Lens) et Aymeric Laporte (Al-Nassr), se heurtent à des exigences financières élevées. Marseille a donc réorienté ses recherches vers un profil plus jeune mais tout aussi prometteur : Giovanni Leoni.

Âgé de seulement 18 ans, le défenseur central de Parme suscite déjà les convoitises des plus grands clubs italiens, de l’Inter Milan à l’AC Milan, mais aussi de formations anglaises telles que Bournemouth et Tottenham. L’intérêt du club marseillais est sérieux. Selon le journaliste Nicolo Schira, des premiers contacts ont été noués avec l’entourage du joueur. #Inter and #ACMilan are in the race to try to sign #Parma’s young talent Giovanni #Leoni (born in 2006). #Bournemouth, #Tottenham, #OlympiqueMarseille are also monitoring him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2025

La présence de Roberto De Zerbi comme entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait peser dans la balance. L’Italien étant bien placé pour convaincre son jeune compatriote de rejoindre le Vélodrome. Reste à savoir si Marseille parviendra à devancer la concurrence dans ce dossier où chaque jour compte.