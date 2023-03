OM-Annecy : Le principal danger pour Marseille identifié

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2023 à 16:27

Ce soir, l’ OM devra se méfier de cette surprenante équipe du FC Annecy. Marseille a déjà identifié la principale menace du 10e de Ligue 2.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont vécu une soirée très compliquée dimanche dernier. Battus par le PSG 3 buts à 0, les Olympiens sont tombés sur plus forts qu'eux et sont apparus impuissants face au redoutable talent de Lionel Messi et à un Kylian Mbappé en pleine forme. Trois jours après cette grosse déconvenue, l’ OM a l'occasion de rebondir.

L’Olympique de Marseille accueille ce mercredi le FC Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Sur le papier, cette rencontre semble totalement déséquilibrée avec un OM qui part logiquement favori. Après avoir éliminé successivement le Stade Rennais et le PSG aux tours précédents, les Marseillais ne sont plus qu'à trois matchs de soulever un trophée qui leur échappe depuis plus d’une décennie.

Pour ce faire, les hommes d’Igor Tudor devront d’abord se défaire du FC Annecy qui ne viendra pas au Vélodrome en victime consentante. Comme l’a indiqué son entraîneur Laurent Guyot, le club haut-savoyard compte créer l’exploit face à l’ OM.

OM : Moïse Sahi, l’atout offensif du FC Annecy

10e de Ligue 2, le FC Annecy arrivera au Vélodrome avec la ferme intention de réaliser un gros coup. Les Hauts Savoyards n’ont rien à perdre et tout à gagner, de quoi jouer sans pression avec leurs propres armes. Et l’une d’entre elles est personnifiée par Moïse Sahi. Prêté par le RC Strasbourg, l’attaquant de 21 ans réalise une bonne saison au sein de la modeste équipe d’Annecy.

Comptabilisant 14 réalisations en 28 apparitions, toutes compétitions confondues, Moïse Sahi sera sans doute l’une des principales menaces pour la défense de l’ OM. C’est en tout cas l'avis du journaliste Julien Babaud. « Leur attaquant, Moise Sahi Dion en est à neuf buts, dont un seul pénalty. Donc, je crois qu’en Ligue 2, si on enlève les penalties, il est quasiment le meilleur buteur. C’est un peu leur arme offensive », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

Grands favoris de cette rencontre, les joueurs de l' OM devront éviter de se faire surprendre par cette étonnante équipe d’Annecy. « Ce serait vraiment stupide », avait indiqué Igor Tudor en conférence de presse. Une victoire à domicile permettrait aux Phocéens d'accéder au dernier carré de la Coupe de France.