OM-FC Annecy : La compo de Tudor pour ce quart de finale

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 10:27

Alors que l' OM affronte le FC Annecy en quart de finale de la Coupe de France, Igor Tudor ne devrait pas faire de folie dans sa compo.

Ce soir, l' OM à l'occasion de se racheter de sa défaite face au PSG ce dimanche. En effet, une victoire enverrait les Marseillais directement en demi-finale, ce qui permettrait aux hommes d'Igor Tudor de rêver encore un peu plus d'un sacre dans cette compétition. Après avoir éliminé le PSG lors du tour précédent, l'Olympique de Marseille va désormais devoir se défaire du FC Annecy. Une rencontre qui semble plus abordable pour le club phocéen, mais aussi plus piégeux pour les Olympiens.

Ce soir, le FC Annecy se déplace sur la pelouse du Vélodrome avec la ferme intention de réaliser un gros coup contre l' OM, en se qualifiant en demi-finale de la Coupe de France, pour la première fois de son histoire. Sans Samuel Gigot, indisponible pour cette rencontre, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer très sérieuse pour se débarrasser du club haut-savoyard, qui est l'une des très belles surprises de Ligue 2 cette saison, avec une 10e place inattendue.

OM-FC Annecy : Dimitri Payet va avoir une carte à jouer contre Annecy

Alors que son temps de jeu a fortement diminué cette saison, Dimitri Payet pourrait être titulaire en attaque ce soir avec l' OM, aux côtés de Ruslan Malinovskyi et Vitinha. Un moyen pour l'international français de retrouver un peu de temps de jeu, en plus de ses quelques apparitions, et de profiter de cette belle épopée marseillaise en Coupe de France. À lui de prouver qu'il a encore le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille.

À part cela, et le changement de gardien habituel, Igor Tudor devrait aligner une grosse équipe de l' OM ce soir, pour prouver que, malgré la différence de standing, il respecte son adversaire du soir. Sans doute la bonne posture à adopter pour les Marseillais, s'ils ne veulent pas se faire surprendre par cette étonnante équipe d'Annecy.

La compo probable de l'OM :

Gardien : R. Blanco

Défenseurs : C. Mbemba, E. Bailly, S. Kolasinac

Milieux de terrain : J. Clauss, J. Veretout, M. Guendouzi, N. Tavares

Attaquants : R. Malinovskyi, Vitinha, D. Payet