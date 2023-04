Publié par Timothée Jean le 17 avril 2023 à 14:05

Au lendemain de sa victoire contre Troyes, l’ OM a assuré l’avenir de l’une de ses pépites en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

Toujours engagé dans la course au podium, l’Olympique de Marseille se projette aussi sur son prochain recrutement. Les dirigeants phocéens explorent plusieurs pistes secrètement afin d’attirer de nouveaux renforts lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mais avant de recruter, la direction de l’ OM boucle un dossier prioritaire en interne. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du centre de formation de l’ OM, Yakine Said M'Madi a enfin réglé la question de son avenir.

Après plusieurs semaines de négociations souterraines, le défenseur central franco-comorien de 19 ans est parvenu à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants phocéens pour signer son premier contrat professionnel à l’ OM. Selon les informations dévoilées par L’Équipe, Yakine Said M'Madi a signé un contrat de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Il est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2026.

OM Mercato : Yakine Said M'Madi, une pépite qui monte en puissance

Pour rappel, Yakine Said M'Madi évolue avec l’équipe réserve de l’ OM en National 3. Le jeune défenseur central est déjà apparu au sein du groupe professionnel des Phocéens cette saison, lors de la première journée face au Stade de Reims. Il n’a toujours pas eu l’occasion de prouver sa valeur en équipe première avec aucun match disputé en Ligue 1.

Appelé avec l’équipe A des Comores à deux reprises, Yakine Said M'Madi reste tout de même l’un des joueurs les plus prometteurs de l’ OM avec un bilan de 19 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Il était donc hors de question pour le club présidé par Pablo Longoria de laisser filer un tel talent. Sa signature est la preuve manifeste que l’ OM fait toujours confiant en ses jeunes joueurs. Même si certains d'entre eux risquent d’aller chercher plus de temps de jeu lors du prochain mercato estival.