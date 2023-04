Publié par ALEXIS le 19 avril 2023 à 15:34

Alors que l’intérêt de l’ ASSE pour Jules Gaudin refait surface, une autre ancienne piste en Ligue 2 est évoquée, cette fois du côté d'Amiens.

ASSE Mercato : Antoine Leautey intéresse aussi Saint-Etienne

Il reste 7 matchs pour boucler la saison et un mois et demi pour l’ouverture officielle du mercato estival. À l' ASSE, la priorité en ce moment est la fin de saison. Il n’empêche que la rumeur du pré-mercato annonce déjà plusieurs pistes. Ce mercredi, Peuple-Vert a fait savoir que l’AS Saint-Etienne n’a pas abandonné la piste menant vers Jules Gaudin de l’EA Guingamp. Déjà courtisé lors du mercato hivernal, le polyvalent milieu de terrain plaît toujours à Loïc Perrin.

Un autre joueur, dont le nom a déjà été associé à l’ ASSE, est également dans les petits papiers du coordinateur sportif. Il s’agit d'Antoine Leautey (27 ans), selon les informations de But Football Club. Le milieu d’Amiens SC avait encore séduit les dirigeants stéphanois lors de la 27e journée de Ligue 2, en mars dernier. Il avait livré une belle prestation, et Amiens avait accroché Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (1-1).

ASSE Mercato : Antoine Leautey est encore sous contrat à Amiens

Mais contrairement à Jules Gaudin (23 ans), libre de signer avec le club de son choix depuis janvier 2023, Antoine Leautey est encore sous contrat avec Amiens jusqu’au 30 juin 2025. Il est même un crack de l’équipe de Patrice Descamps. Le joueur visé par l’ ASSE a été titulaire à 28 reprises en 30 matches disputés en Ligue 2 cette saison. Il a donc manqué un seul match (la 30e journée contre Nîmes Olympique), a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, l’attaquant de 22 ans vaut 1,2 million d’euros sur le marché des transferts.