Publié par ALEXIS le 14 mars 2023 à 01:03

Auteur du but égalisateur de l’ ASSE face à Amiens, Niels Nkounkou a reçu les éloges Batlles, qui se félicitent par ailleurs sur ce joli coup de l’hiver.

L’ ASSE a été menée à Geoffroy-Guichard, samedi, par Amiens SC, à la suite du but d’Iron Gomis (0-1, 57e). Le but du club picard a en effet été marqué du côté gauche de de la défense stéphnaois. Dans le dos de de la défense de l’AS Saint-Etienne, Niels Nkounkou (22 ans) et Léo Pétrot ont été battu sur le centre de Sebastian Ring au second poteau. Libre de tout marquage Iron Gomis, d’une frappe du plat du pied droit, a réussi à battre Gautier Larsonneur impuissant.

Mais 20 minutes après le but de Iron Gomis, Niels Nkounkou a égalisé pour l’ ASSE. Il a récupéré le ballon dans les pieds de Formose Mendy sur la ligne de touche côté gauche. Il a bien débordé avant de déclencher une frappe contrée qui a trompé Régis Gurtner (1-1, 77e). Le défenseur prêté par Everton cet hiver a marqué ainsi son 2e but sous le maillot des Verts. Décisif dans son nouveau rôle de piston, il compte également 4 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 2.

ASSE : Batlles, « Nkounkou donne beaucoup, il nous permet d’être intéressants offensivement »

À la fin de la rencontre de la 27e journée de Ligue 2, Laurent Batlles a encensé la recrue hivernale de l’ ASSE. « Niels Nkounkou c’est un joueur qui donne énormément. C’est lui qui nous permet d’être intéressant offensivement plusieurs fois dans le match », a-t-il apprécié en conférence. Il est des fois très haut sur le terrain, il centre, on ne peut pas lui demander d’être de l’autre côté juste derrière, ce n’est pas évident physiquement. »

Le joueur formé à l’Olympique de Marseille doit certes encore s'améliorer sur certains points, en tant que piston, mais il comble déjà les attentes de son entraineur.