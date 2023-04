Publié par Edouard le 24 avril 2023 à 12:15

En fin de contrat en juin 2024, le joueur de Chelsea, Mason Mount, pourrait bien quitter le club au prochain mercato. Des cadors surveillent sa situation.

Chelsea Mercato : Mason Mount pourrait retrouver Thomas Tuchel

Après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, la semaine dernière face au Real Madrid, Chelsea n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Les Blues sont 11es au classement de la Premier League, à 20 points du podium. Le club londonien pourrait même perdre l'un de ses joueurs majeurs, le milieu offensif Mason Mount, dont le contrat court jusqu'en juin 2024.

Des discussions avaient déjà eu lieu l'été dernier entre Mason Mount et les dirigeants de Chelsea, qui souhaitent soit le garder, soit le vendre. Le joueur formé au club génère plusieurs grands intérêts dans son pays, auprès d'Arsenal, de Manchester United et de Liverpool notamment. À 24 ans, il intéresse surtout son ancien entraîneur Thomas Tuchel, récemment nommé au Bayern Munich.

Des discussions entre Mason Mount et le co-propriétaire de Chelsea

D'après David Ornstein, journaliste à The Athletic, des discussions ont eu lieu vendredi dernier entre Mason Mount et Todd Boehly, le co-propriétaire de Chelsea. Ce dernier a réitéré son désir de conserver son joueur, qui a déjà refusé plusieurs propositions de prolongation de contrat. Le dialogue avance dans le bon sens, Mount n'écarte pas l'idée de rester. Le joueur anglais a une grande importance à Chelsea, où il évolue depuis qu'il a six ans.

L'enjeu pour Mason Mount est de savoir ce qu'il va privilégier pour la suite de sa carrière entre son club de cœur, qui ne disputera pas la Ligue des Champions l'année prochaine, et son développement personnel. Actuellement l'un des joueurs les moins bien payés à Chelsea, Mason Mount devrait forcément avoir un meilleur contrat, qu'il prolonge ou qu'il parte du club. Le milieu offensif anglais dispose d'une valeur marchande actuelle de 65 millions d'euros. À lui maintenant de décider où il souhaite évoluer l'année prochaine.