Mercato : Igor Paixao fait le forcing pour rejoindre l’OM

L’avenir d’Igor Paixao va se jouer à l’OM. Le Brésilien de 25 ans a déjà pris sa décision et n’attend plus qu’un accord entre ses dirigeants et l’Olympique de Marseille pour débarquer dans la cité phocéenne.

Mercato OM : Igor Paixao, son coup de pression à ses dirigeants

Mehdi Benatia veut offrir du sang neuf à l’attaque de l’OM et a, pour ce faire, jeté son dévolu sur Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam). L’attaquant ailier est estimé à 35 millions d’euros, un montant que l’Olympique de Marseille ne compte pas débourser, n’en ayant pas les moyens. Le joueur ayant déjà trouvé un accord avec le club phocéen, il est déterminé à le rejoindre dans les jours à venir.

Du côté de la direction de Feyenoord, on insiste sur le montant à payer pour finaliser le transfert. De 40 millions d’euros au départ, le président Toon van Bodegom est désormais prêt à accepter 35 M€. L’Olympique de Marseille ne proposerait que 30 millions d’euros pour un transfert définitif, et c’est à ce niveau que coincent les négociations.

Mais pour l’intéressé, la messe est déjà dite. Igor Paixao veut rejoindre l’OM et espère que ses dirigeants baisseront leurs prétentions pour rendre possible son transfert. Il s’est récemment affiché avec un maillot immaculé alors qu’il manquait à un match de pré-saison de Feyenoord Rotterdam.

Le fait de s’afficher avec le maillot d’une équipe avec laquelle son club est en négociation constitue une forte pression sur ses propres dirigeants. Ces derniers devraient en tenir compte, plutôt que de camper sur leur position au risque de traîner dans leurs rangs un joueur qui a le cœur ailleurs.