Mercato ASSE : Horneland annonce des renforts !

Eirik Horneland s’est exprimé sur les renforts attendus à l’ASSE pour ce mercato estival. Il n’a aucun doute sur l’arrivée prochaine de nouveaux joueurs dans son effectif.

Mercato ASSE : Des recrues dès la semaine prochaine

L’AS Saint-Étienne a commencé à travailler pour la saison difficile qui s’annonce en Ligue 2. Le club du Forez va, pour ce faire, devoir passer par un mercato au minimum actif afin d’améliorer son effectif. Dans cette perspective, son entraîneur, Eirik Horneland, s’est montré pressé d’accueillir les nouveaux joueurs qu’il souhaite intégrer au stage de pré-saison.

Le technicien de l’ASSE a déclaré à Envertetcontretous, à la sortie du match victorieux de son équipe face à l’ESTAC (1-0), en préparation de la saison à venir : « Il n’y a pas de doute sur le fait qu’on travaille à faire venir quelques joueurs de plus dans l’équipe pour augmenter la qualité de l’équipe {…} C’est pour ça qu’on travaille dur. »

Il a ensuite ajouté : « Je pense que le propriétaire et la direction travaillent dur pour remplir les exigences du mercato, et on verra s’ils arrivent à valider des dossiers avant le stage à Aix-les-Bains. Je l’espère en tout cas. »

Cette demande du coach, si elle est satisfaite, lui permettrait de tester le niveau de ses joueurs durant le stage de pré-saison. Ainsi, il commencerait l’exercice 2025-2026 avec plus de certitudes.