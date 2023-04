Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 23:18

Une lourde sanction vient d'être infligée à l’ OM ce mercredi soir, quatre jours avant la réception de l' AJ Auxerre pour la 33e journée de Ligue 1.

OM : Le stade partiellement fermé

2e de Ligue 1 à six journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, les joueurs d’Igor Tudor devront bien négocier leurs six derniers matchs. Avec un petit point d’avance sur le RC Lens, ils n’ont plus droit à l’erreur sous peine de perdre la 2e place du championnat.

Le club phocéen devra impérativement s’imposer dimanche prochain lors de la réception de l'AJA. Les olympiens devront l’emporter pour faire le plein de confiance avant le déplacement décisif sur le terrain du RC Lens la semaine prochaine. Mais en attendant, l’ OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

Le club marseillais a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite aux déboires de ses supporters pendant le match contre Troyes (3-1). Après avoir constaté « l'usage d’engins pyrotechniques et expressions orales » peu convenables, l’instance a décidé de sanctionner la tribune réservée aux Fanatics du virage Nord du Vel. Les Winners ne sont pas épargnés non plus.

Les supporters marseillais sanctionnés

Via un communiqué publié sur son site officiel, la LFP a annoncé la « fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l’espace réservé aux Fanatics du virage Nord de l’Orange Vélodrome » ainsi que « la fermeture pour un match avec sursis de l’espace réservé aux Winners du virage Sud de l’Orange Vélodrome ».

L’instance précise que cette double sanction prendra « effet à partir du mardi 2 mai 2023 ». Le stade olympien pourra donc être plein ce dimanche lors de la réception de l'AJ Auxerre. En revanche, Marseille sera privé d’une partie de ses supporters la prochaine rencontres à la maison.