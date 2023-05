Laurent Batlles a pu redresser la barre grâce aux renforts arrivés à l’ASSE en janvier 2023. Pour l’été, il lâche une réponse aux joueurs indésirables.

Mercato ASSE : Laurent Batlles montre la porte de sortie aux indésirables

La direction de l’ASSE a été contrainte d’investir encore pendant le mercato d’hiver pour renforcer son équipe, après une première partie de saison catastrophique. Laurent Batlles a ainsi changé son équipe en 2023, vu que certains joueurs arrivés à l’été ou ceux à qui il a accordé sa confiance en début de saison ont été décevants. Lorsque l’entraineur de l’AS saint-Etienne a trouvé son équipe type, il a opéré peu de changements ensuite.

Malgré les blessures et suspensions, il a toujours été proche du même groupe de 18 joueurs. Et il est dans son droit, car il a réussi à sortir les Verts de la dernière place de Ligue 2 pour la hisser loin de la zone rouge, à la 11e place, avant le coup d’envoi de la 34e journée du championnat. L'ASSE a même fait une série positive de 10 matchs sans défaite (7 victoires et 3 nuls) entre le 4 février et le 17 avril.

Interrogé sur ses choix, alors que le maintien est quasi assuré, Laurent Batlles est resté droit dans ses bottes. « C’est une gestion d’effectif, j’estime aujourd’hui qu’il y a plus performant qu’eux (les joueurs en manque de temps de jeu, ndlr) », a-t-il répondu en conférence de presse, avant le match contre l’EA Guingamp ce samedi (19h). Je les accompagne, le staff et Loïc Perrin (coordinateur sportif) aussi. On essaye d’être à la fois proche […] pour qu'ils aient certaines explications, et se sentent concernés ».

Mais à la suite de ces explications, le coach de l'ASSE a lâché une réponse cash aux joueurs qui ne rentrent pas dans ses plans ou indésirables. « C’est difficile pour eux, mais je ne peux pas mettre plus que onze joueurs au coup d'envoi », a martelé Laurent Batlles pour finir.