Mercato PSG : Le Paris SG suit un prodige de Braga

À un mois jour pour jour de l’ouverture du mercato estival, le PSG a déjà fixé ses priorités. Le club de la capitale souhaiterait recruter un défenseur, un milieu de terrain, deux ailiers et un attaquant. Le Paris Saint-Germain pourrait donc être l’un des clubs les plus actifs cet été. Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement du Paris SG s’active en coulisse pour dénicher des joueurs capables de renforcer l’effectif. Le conseiller sportif du club, Luis Campos semble bien décidé à réussir ce mercato et les pistes se multiplient notamment en attaque. Après avoir pisté Victor Osimhen , Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane, le Paris Saint-Germain serait intéressé par un espoir portugais.

Selon les informations de Record, le PSG aurait observé le jeune attaquant de Braga, Dinis Rodrigues ces dernières semaines. Le buteur de 17 ans est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. . Le jeune espoir portugais est un attaquant habile des deux pieds qui a la capacité de jouer en pivot pour libérer de l’espace pour ses ailiers. Toutefois, le président de Braga aurait refusé la première approche du PSG compte tenu du potentiel de Dinis Rodrigues. Après avoir bouclé la venue de Luka Vuskovic, Luis Campos veut continuer de recruter des pépites.

Mercato PSG : Les Parisiens veulent restructurer leur attaque

Cet été, la ligne d’attaque du PSG pourrait subir des changements importants. Neymar, Lionel Messi et Hugo Ekitike pourraient partir tandis que les Parisiens sont à la recherche de nouveaux renforts offensifs.

Le départ de l’international brésilien et du septuple ballon d’or permettront au Paris Saint-Germain d’alléger considérablement la masse salariale. Dans le même temps, Hugo Ekitike pourrait être vendu suite à sa première saison difficile. Le club de la capitale pourrait ainsi recruter 3 renforts offensifs cet été pour accompagner Kylian Mbappé.