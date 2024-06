Mercato : Victor Osimhen, plus aucun obstacle devant le PSG

Cible potentielle pour remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, Victor Osimhen pourrait aisément quitter le Napoli pour signer son grand retour en Ligue 1 dès cet été.

Une aubaine pour le PSG

Il fait partie des nombreux noms évoqués ces dernières semaines pour renforcer le secteur offensif du PSG. Victor Osimhen, attaquant vedette du Napoli, est l’une des priorités des dirigeants parisiens pour remplacer Kylian Mbappé. Compte tenu des grosses économies engendrées par la perte du champion du monde tricolore, le club de la capitale ne compte pas s’arrêter à un simple attaquant pour faire oublier l’ancien monégasque.

Il y a un seul obstacle : s’entendre avec le Napoli et son président, Aurelio De Laurentiis, réputé très dure en affaires. L’international nigérian était l’un des trois échecs essuyés par Luis Campos pendant le mercato estival de 2023 aux côtés de Marcus Thuram et Bernardo Silva.

Mais il semblerait que tous les feux sont au vert à présent pour que le buteur du Napoli devienne un joueur du Paris Saint-Germain pendant l’intersaison. La tâche des Parisiens pourrait être plus facile qu’attendue. Chelsea, longtemps annoncé comme l’un des plus sérieux concurrents du PSG, aurait apparemment d’autres plans en tête.

Osimhen rêve de Paris

« Chelsea n’est pas intéressé par Victor Osimhen. Et ce qu’on m’a révélé, c’est que la dernière fois qu’ils ont envisagé cette possibilité, c’était en fin 2023. Nous parlons de novembre ou décembre quand ils discutaient en interne d’un deal avec Osimhen comme étant une option intéressante. Ils ont complètement changé d’avis pour différentes raisons et avec un manager différent. Osimhen n’est plus une cible pour Chelsea. Ils ne l’achèteront pas cet été » a révélé le journaliste Fabrizio Romano pendant The Here We Go Podcast.

Le journaliste italien dévoile donc un boulevard pour le club de la capitale dans la course à la signature de Victor Osimhen, sous contrat jusqu’en juin 2026 au Napoli avec une clause libératoire comprise entre 110 et 130M€. D’ailleurs, ces dernières semaines, Il Mattino révélait que l’attaquant rêvait de signer à Paris.

Pour information, le marché des transferts a ouvert ses portes ce lundi 10 juin dans l’hexagone. Le décor est planté. Le Paris Saint-Germain vient de voir son concurrent numéro un lui laisser un boulevard pour l’international nigérian. Reste à savoir si les dirigeants boucleront cette affaire désormais.