Avant la réception d’Ajaccio samedi et après une réunion avec la direction du PSG, le CUP a annoncé une décision fracassante concernant le club de la capitale.

Depuis plusieurs jours, la situation était déjà très tendue entre la direction du Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris. En représailles aux manifestations devant le siège et au domicile de Neymar Jr, les dirigeants parisiens ont annulé les places prévues pour le puissant groupe de supporters lors du déplacement à Troyes, dimanche passé. À la suite de ça, les deux parties se sont retrouvées autour de la table de discussions mardi après-midi. Mais visiblement , cette dernière a accouché d’une souris eu égard à la dernière sortie fracassante du CUP.

Le CUP abandonne le PSG jusqu’à nouvel ordre

Après la réunion entre la direction du PSG et le CUP, l'association des supporters du club a décidé de cesser ses activités. Le puissant groupe de supporters des Rouge et Bleu n’investira plus les tribunes du Parc des Princes et les parcages visiteurs jusqu’à nouvel ordre. En interne, puis publiquement, le Collectif Ultras Paris appelle donc ses membres à suspendre leurs activités à partir de ce week-end.

« À l'issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras Paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu'à nouvel ordre. Nous ne serons donc plus ni présents au Parc des princes ni en déplacement. Les derniers évènements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et l'unique solution susceptible de préserver un avenir commun.

La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n'entendons pas transiger sur nos libertés. Nous attendons des réponses claires du club sur plusieurs points afin d'éventuellement revoir nos positons. Notre attachement sincère et désintéressé à nos libertés, à nos valeurs et nos positions sur plusieurs sujets de principe nous apparaissent importants et légitimes. Nous souhaitons évidemment le meilleur à toutes les équipes du PARIS SAINT-GERMAIN pour cette fin de saison qui peut se révéler historique », précise le CUP dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi.