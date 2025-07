Mercato OM : C’est bouclé ! Le buteur tant recherché arrive

L’OM tient enfin son ailier gauche tant convoité du mercato. Après des semaines d’attente, Igor Paixão, révélation brésilienne de Feyenoord, a donné son accord pour rejoindre le club phocéen cet été.

Mercato OM : Igor Paixão, priorité absolue de Marseille

Avec le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille a fait d’Igor Paixão sa cible prioritaire sur ce mercato estival. Noa Lang, un temps annoncé dans le viseur du club phocéen, se rapproche désormais de Naples. Dès lors, Medhi Benatia et la cellule de recrutement marseillaise ont recentré leur énergie sur le dossier Paixão et se rapprochent maintenant du transfert tant espéré pour le Brésilien.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le joueur et le club phocéen. Auteur d’une saison pleine avec Feyenoord, Igor Paixão sort de l’exercice le plus accompli de sa carrière avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. L’ailier brésilien de 25 ans s’est également illustré en Ligue des champions avec 2 buts et 5 passes décisives.

Marseille accélère, reste à convaincre Feyenoord

Convaincu par le projet marseillais, Igor Paixão souhaite poser ses valises sur la Canebière cet été. Le club olympien a déjà formulé une première offre sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, rapidement refusée par Feyenoord, qui réclame 40 millions d’euros pour son joyau sous contrat jusqu’en 2029.

Le Bayer Leverkusen et plusieurs formations anglaises suivent également le dossier, mais Marseille conserve une longueur d’avance grâce à la volonté du joueur de rejoindre la Ligue 1.En interne, la direction marseillaise est confiante sur l’issue des négociations.

Medhi Benatia mène le dossier en personne, conscient de l’impact qu’un joueur du calibre de Paixão pourrait avoir sur le rendement offensif de l’équipe et sur l’animation du Vélodrome, en quête de frissons pour son retour en Ligue des Champions.

Objectif : conclure avant la reprise

L’Olympique de Marseille souhaite finaliser rapidement ce dossier afin d’intégrer Paixão à la préparation estivale sous les ordres de Roberto De Zerbi. En coulisses, les discussions se poursuivent avec Feyenoord pour trouver la meilleure formule. Pour l’heure, le club néerlandais reste ferme sur ses exigences financières.

