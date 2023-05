À quelques heures de son match contre le PSG au Parc des Princes, l’entraîneur d’Ajaccio, Olivier Pantaloni, a lancé un avertissement à Christophe Galtier.

Ce samedi soir, à 21 heures, l’AC Ajaccio (18e) va défier le Paris Saint-Germain (1er) sur ses installations du Parc des Princes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Si ce match peut officiellement relégués les Acéistes en Ligue 2, Olivier Pantaloni ne compte pas conduire une équipe déjà perdue dans la capitale. En effet, lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’Athletic Club ajaccien a annoncé que ses hommes et lui viennent à Paris avec l’objectif de piéger la bande à Kylian Mbappé.

« Il y a un gouffre entre les deux clubs, mais c’est un match que tous les joueurs rêvent de jouer face à des stars, dans un beau stade et avec une belle ambiance. On est encore plus attentif parce qu’il y a du danger qui vient de partout (…) Il faut essayer de colmater au mieux toutes les brèches, de faire en sorte d’être très compact et puis après jouer avec notre coeur pour faire en sorte d’aller chercher pourquoi pas un résultat à Paris », a déclaré le technicien de 56 ans avant d’évoquer l’état d’esprit de ses garçons.

Ajaccio : Olivier Pantaloni veut défendre l’honneur face au PSG

Poursuivant, Olivier Pantaloni a avoué qu’il espère que ses joueurs sauront faire preuve de caractère pour défendre l’honneur de l’AC Ajaccio face au Paris Saint-Germain.

« C’est vrai que ces derniers temps, ils ont été peut-être un petit peu moins performants, avec beaucoup de contrariétés. Mais malgré tout, c’est un grand club, une grande équipe. C’est d’une importance capitale pour eux d’être champion le plus rapidement possible, donc il va falloir s’attendre à un match qu’ils vont prendre très au sérieux pour ne pas se faire davantage peur. Mais si on arrive à avoir un bloc qui agit de manière cohérente et avec beaucoup de générosité, on pourra peut-être contrarier leur jeu (…)

On a quand même un honneur à défendre, on a une image à donner, donc il faut être le plus solidaire possible sur le terrain, agir en groupe pour qu’on puisse avoir des chances de contrarier cette équipe et pourquoi pas d’obtenir un résultat (…) C’est vrai que ça paraît utopique de dire qu’on peut aller gagner là-bas, mais on ne sait jamais », a ajouté Olivier Pantaloni. Christophe Galtier et son staff sont donc prévenus.