OL : Louis-Jean annonce une fin de mercato canon à Lyon

Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a fait le point sur le mercato lyonnais, l’issue du match amical contre Majorque. Il a rassuré Paulo Fonseca, qui réclame des renforts.

Louis-Jean rassure : « Des joueurs vont encore nous rejoindre »

À un mois de la fin du mercato d’été. L’OL ne compte que deux recrues estivales : Afonso Moreira (ailier) et Ruben Kluivert (défenseur central). Avant le match de préparation estival contre le RCD Majorque, Paulo Fonseca a exprimé le besoin urgent de renforcer son équipe. « Il nous manque des renforts », a-t-il déclaré. L’entraîneur des Gones attend un gardien de but numéro 1 à la place de Lucas Perri, un milieu de terrain et des attaquants.

Lisez aussi : Mercato OL : Lyon en difficulté pour le successeur de Perri

À voir

Mercato : L’OM ne lâche rien pour Bennacer, suspense total

Au terme de la rencontre remporté (0-4) face aux Majorquins, Matthieu Louis-Jean a répondu à la demande au coach de l’Olympique Lyonnais. « Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif. Les postes offensifs sont privilégiés sur les prochains recrutements. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde », a-t-il rassuré d’emblée sur OLTV.

Lisez aussi : Coup de théâtre à Brest : Pierre Lees-Melou arrive à l’OL !

« La décision de la DNCG fait qu’on a dû travailler avec un budget restreint […]. À nous d’être plus intelligents, de faire le nécessaire pour améliorer l’équipe. On doit trouver des opportunités sur le marché. La cellule de recrutement travaille bien », a-t-il ajouté.

Mercato : Changement de cap avec Kang et Gerlinger

Le dirigeant de l’OL a précisé ensuite que la nouvelle présidente Michele Kang et le nouveau directeur général Michael Gerlinger sont arrivés avec une vision et un projet différents de celui de John Textor. « On va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés pour rester compétitifs », a expliqué Matthieu Louis-Jean.

OL : Réduction de la masse salariale

Au sujet des nombreux départs de Lyon cet été, le directeur technique a indiqué que c’était un impératif pour réduire la masse salariale du club. « L’objectif dans un premier temps était de diminuer la masse salariale en se séparant de certains joueurs […]. On va entrer dans la troisième phase du recrutement », a-t-il annoncé.

À voir

Mercato ASSE : Un défenseur ghanéen arrive en renfort

Lisez aussi : INFO Mercato : L’OL défie le PSG pour une star suisse !

Pour rappel, Rayan Cherki a été transféré à Manchester City pour 36,5 M€ hors bonus. Adryelson, Jordan Veretout et Lucas Perri ont suivi. Sans oublier les transferts définitifs de Saïd Benrahma, Amin Sarr et Johann Lepenant, dont les options d’achat ont été levées, à l’issue de leur prêt.