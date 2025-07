Mercato PSG : Luis Campos veut boucler deux transferts !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos se concentre actuellement sur deux dossiers importants. Deux transferts pourraient être officialisés au Paris SG dans les prochains jours.

Mercato PSG : Un double mouvement se précise au Paris SG

Le mercato s’agite enfin au PSG. Après des semaines calmes, deux transferts prennent forme dans l’ombre : l’un en entrée, l’autre en sortie. Tous deux concernent le même poste. Renato Marin, jeune espoir de 19 ans, a été la seule recrue officielle jusqu’ici. Gardien né au Brésil mais formé en Italie, il a signé pour cinq ans, libre, en provenance de la Roma. Mais ce ne serait que le début.

Le chantier se poursuit dans les buts. Donnarumma, dont la prolongation piétine, semble de plus en plus proche d’un départ. Cette incertitude oblige le PSG à anticiper. Luis Campos s’active en coulisses. Il négocie avec Lille pour Lucas Chevalier. L’opération pourrait se conclure autour de 40 millions d’euros. Certaines sources évoquent une cohabitation possible entre les deux portiers. Mais selon Sky Sport Germany, cette option n’existe pas.

Selon ce média, l’arrivée de Chevalier signifie automatiquement celle du départ de Donnarumma. Le PSG prépare donc un double mouvement. Un choix qui confirmerait enfin la volonté de Luis Enrique. Le coach espagnol apprécie beaucoup Lucas Chevalier. Le gardien de but français est aussi prêt à poser ses valises à Paris pour évoluer sous les ordres du technicien espagnol la saison prochaine. Le deal est sur le point d’être conclu entre le PSG et le LOSC.