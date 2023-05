Une nouvelle fois victime d'insultes racistes, Vinicius Jr pourrait quitter le Real Madrid cet été. Annoncé au PSG, il a fait une sortie forte sur son futur.

Après les insultes racistes, dont il a été l’objet dimanche soir lors de la rencontre entre le Real Madrid et Valence (0-1), Vinicius Jr a publié un long message sur son compte Twitter, laissant notamment penser qu’il pourrait quitter le Championnat espagnol. D’après ESPN Brasil, exaspéré par l’inaction de la Ligue espagnole alors qu’il fait régulièrement l’objet d’attaques racistes en tout genre sur les pelouses espagnoles, l’international brésilien de 22 ans était poussé vers la sortie par son entourage. Et comme pour corroborer ces rumeurs, Vinicius Jr s’est fendu d’une déclaration fracassante sur son avenir sur les réseaux sociaux.

Mercato PSG : Vinicius Jr prêt à lutter contre le racisme « loin » du Real

Si le Paris Saint-Germain s'était intéressé à lui sous l’ère Leonardo, la situation actuelle de Neymar et ses démêlées avec les dirigeants de LaLiga pourraient à nouveau placer Vinicius Jr dans le collimateur du club de la capitale lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, le coéquipier de Karim Benzema a ouvert la porte à un changement à l’issue de la défaite du Real Madrid face à Valence.

« Le Championnat, qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi, appartient maintenant aux racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier (…) Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucun moyen de le défendre. Mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici », a écrit Vinicius Jr sur Twitter.

Pour autant, le journaliste Fabrizio Romano assure « que Vinicius Junior n'envisage absolument pas de quitter le Real Madrid - malgré les récents rapports. Le sentiment des proches de Vini est qu'il ne veut que rester et vaincre le racisme en Espagne. Pas d'autre chemin. De plus, un nouvel accord à long terme a déjà été signé il y a des mois. » Qu’à cela ne tienne. La situation du Brésilien n’a pas laissé insensible Kylian Mbappé , qui a tenu à lui apporter son soutien. En story sur Instagram, le buteur du PSG s'est fendu d'un : « tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et nous te soutenons » à l'égard de Vinicius Jr.