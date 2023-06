À deux jours de disputer son dernier match dans l'élite du football professionnel, l'AC Ajaccio officialise le départ d'un gardien.

Mercato AC Ajacio : Benjamin Leroy va quitter l'ACA à l'issue de la saison

Condamné à la relégation en Ligue 2 depuis plusieurs semaines, l'AC Ajaccio prépare son prochain mercato estival afin d'être un sérieux candidat à la montée. Ce jeudi, c'est dans le sens des départs que les choses s'agitent. En effet, Benjamin Leroy, gardien emblématique de l'ACA, va quitter le club à la fin de la saison. "Notre emblématique portier jouera son dernier match sous les couleurs ajacciennes samedi. L'ensemble du club le remercie profondément pour tout ce qu'il a apporté depuis son arrivée en 2018 !"

Au total, le joueur de 34 ans aura disputé pas moins de 168 matchs avec l'AC Ajaccio, et aura grandement contribué à la montée en Ligue 1 l'an dernier, en encaissant notamment un faible total de 19 buts sur l'ensemble de la saison.

Déjà un départ et une arrivée, l'ACA est actif sur le marché

Avant l'annonce du départ de Benjamin Leroy qui est intervenue ce jeudi, l'AC Ajaccio avait également bouclé sa toute première recrue de l'été. Mardi dernier, le club a officialisé l'arrivée de Tim Jabol-Folcarelli en provenance du Puy Foot, pour une durée de 3 ans. Après sa signature, le joueur de 23 ans n'a pas caché sa satisfaction de rejoindre le club corse.

"Je suis extrêmement fier d’évoluer à l’ACA. Le club a l’habitude du championnat de Ligue 2, il a été en Ligue 1 à plusieurs reprises et fait partie des clubs professionnels historiques. Je suis heureux d’arriver à Ajaccio, je passe à un niveau supérieur et je sais l’attente du club et des supporters. Je ferai tout pour répondre à leurs attentes." Avant même l'ouverture du mercato estival qui se tiendra le 10 juin prochain, l'ACA semble déjà sur tous les fronts.