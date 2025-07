Mercato OM : Officiel, Facundo Medina renforce Marseille

Imminent, le transfert de Facundo Medina à l’OM est maintenant officiel. Le club phocéen a communiqué sur la signature du défenseur du RC Lens.

Mercato : Facundo Medina prêté à l’OM avec option d’achat

Après cinq saisons consécutives au RC Lens, Facundo Medina quitté le club nordiste pour rejoindre l’OM. Il est prêté au club phocéen, mais avec une clause d’achat. Selon Transfermarkt, le prêt d’une durée d’une saison du défenseur central est payant et évalué à 2 M€.

« L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée de Facundo Medina. Le défenseur international argentin rejoint le club en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt avec option d’achat », a appris le club provençal, ce mercredi 2 juillet.

Le défenseur argentin 🇦🇷 rejoint l'Olympique de Marseille en provenance du RC Lens 🔥

L’OM apprécie par ailleurs le profil de sa nouvelle recrue. « Sur et en dehors du terrain, Facundo s’affirme comme un leader. Sa combativité, sa personnalité et sa qualité technique font de lui un joueur précieux, capable d’évoluer aussi bien sur le côté gauche, où il peut exploiter sa qualité de relance et ses centres, qu’en défense centrale », a décrit le club de Frank McCourt.

Le joueur de 26 ans était sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028, à la suite de la prolongation de son bail le 11 avril 2024. Sa valeur marchande est estimée à 25 M€ par le site internet spécialisé en statistiques et en performances.