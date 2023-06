Alors que la finale de la Ligue des Champions entre Man City et l'Inter aura lieu dans 8 jours, un changement inédit se précise.

Szymon Marciniak dans la tourmente avant la finale de la Ligue des Champions

Après avoir changé de stade l'an passé, l'UEFA va t-elle changer d'arbitre cette saison ? C'est ce qui semble se préciser de plus en plus ces dernières heures, à seulement huit jours du choc entre Manchester City et l'Inter Milan à Istanbul. Initialement, c'est le Polonais Szymon Marciniak qui a été choisi pour diriger cette finale tant attendue, mais depuis jeudi soir, l'officier de 42 ans est visé par une polémique qui est remontée aux oreilles de l'UEFA.

D'après les information du Guardian, l'arbitre de la dernière finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, aurait participé à un meeting organisé par un politicien d'extrême droite. Contactée par le journal, la haute instance du football européen a réagi via un communiqué, précisant qu'une décision sera prise ce vendredi. "L’UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents. L’UEFA et l’ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves. »

Avant l'Inter, Man City peut s'offrir un nouveau trophée

Samedi après-midi, soit une semaine avant la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter, Manchester City à l'occasion de remplir encore un peu plus son armoire à trophée. À l'occasion de la finale de la FA Cup, les Citizens vont affronter Manchester United à Wembley, avec l'objectif de préparer comme il se doit le choc face aux Intéristes.

En cas de succès face aux Red Devils, les hommes de Pep Guardiola s'offriraient un deuxième trophée en l'espace de deux semaines, après avoir validé sa première place en Premier League.