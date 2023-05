À un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions face à Man City, l'Inter Milan continue de performer.

L'Inter s'offre la Coupe d'Italie et envoie un message à Man City

L'Inter aura des arguments à faire valoir le 10 juin prochain à Istanbul, c'est une certitude. Si peu de gens voient la troupe à Pep Guardiola laisser filer une nouvelle opportunité de glaner la coupe aux grandes oreilles, mieux vaut ne pas enterrer la formation italienne trop rapidement, au risque d'avoir une drôle de surprise.

Mercredi soir, soit 17 jours avant la finale de la Ligue des Champions, les Nerazzurri avaient rendez-vous avec la Fiorentina à l'occasion de la finale de la Coupe d'Italie. Rapidement menés 1-0 dès la 3e minute, les Intéristes ont su faire preuve de caractère pour renverser la vapeur, grâce notamment à un doublé de Lautaro Martinez en l'espace de six minutes (29e et 37e), qui ne cesse de marquer en cette fin de saison. L'Inter finit par s'imposer 2-1 et glane son premier trophée de la saison, en attendant peut-être la plus belle des récompenses le 10 juin prochain.

Ligue des Champions : L'Inter, pire adversaire possible pour Man City ?

On a sans doute dit la même chose du Real Madrid, et la demi-finale retour a tourné au massacre. Mais entre l'équipe de Carlo Ancelotti et celle de Simone Inzaghi, le style de jeu est bien différent, et l'opposition que devrait proposer les Nerazzurri face à Manchester City pourrait bien causer du fil à retordre aux Skyblues.

Faisant partie des meilleures défenses du Scudetto, l'Inter Milan risque de tout miser sur son secteur défensif, en laissant le ballon aux Cityzens, dans l'attente de pouvoir piquer son adversaire sur une contre-attaque. Et comme la plupart des grosses écuries italiennes, les Intéristes savent défendre, et l'ont parfaitement prouvé à l'occasion de la double confrontation face à Milan lors des demi-finales.

Alors oui, l'adversité sera totalement différente, et Manchester City est sans aucun doute la meilleure équipe du monde en ce moment, mais cette rencontre face à l'Inter Milan ressemble fortement à un piège dans lequel pourrait tomber le champion d'Angleterre, et face auquel il avait déjà été confronté en 2021 lors de la finale face à Chelsea, perdue 1-0.